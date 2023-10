Małopolska. Po wyborach  

Wyniosła w Małopolsce ponad 74 proc. uprawnionych do głosowania. W samym Krakowie zaś - ponad 80 proc. W chwili publikacji tego tekstu w Małopolsce były znane wyniki z niemal 100 proc. obwodowych komisji wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała oficjalne wyniki wyborów na jutro. Rezultaty sondażu tzw. exit poll, przeprowadzonego w trakcie głosowania i - jak do tej pory - zawsze bardzo mocno zbliżonego do wyników rzeczywistych, wskazują, że w województwie małopolskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ok. 41 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 25,3 proc., Trzecia Droga - 14,3 proc., Nowa Lewica - 7,8 proc., Konfederacja - 7,5 proc., Polska Jest Jedna - 2,1 proc. i Bezpartyjni Samorządowcy - 2 proc.

Posłami z małopolskich terenów archidiecezji krakowskiej zostaną na pewno m.in. Małgorzata Wasserman, Rafał Bochenek, Andrzej Adamczyk, Edward Siarka - z PiS, Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Aleksander Miszalski, Dorota Niedziela, Marek Sowa, Weronika Smarduch - z KO, Rafał Komarewicz, Ireneusz Raś, Paweł Sliz, Urszula Nowogórska - z Trzeciej Drogi.

Znane są wyniki w wyborach do Senatu. W okręgu 30, obejmującym m.in. powiaty chrzanowski, myślenicki, suski i wadowicki, mandat utrzymał kandydat PiS Andrzej Pająk, otrzymując 152 286 głosów (41,95 proc.), w okręgu 31, obejmującym m.in. powiat krakowski, mandat utrzymał Marek Pęk z PiS, otrzymując 112 139 głosów (43,93 proc.), w okręgu 32, obejmującym część Krakowa jako miasta na prawach powiatu, mandat utrzymał Jerzy Fedorowicz z KO, otrzymując 151 792 głosy (67,06 proc.), w okręgu 33, obejmującym część Krakowa jako miasta na prawach powiatu, mandat utrzymał Bogdan Klich z KO, otrzymując 181 457 głosów (70,95 proc.), w okręgu 34, obejmującym m.in. powiat wielicki, mandat utrzymał Włodzimierz Bernacki z PiS, otrzymując 98 347 głosów (46,42 proc.), zaś w okręgu 36, obejmującym m.in. powiaty nowotarski i tatrzański, mandat utrzymał Jan Hamerski z PiS, otrzymując 109 899 głosów (54,14 proc.).

W wyniku wyborów nastąpią zmiany w niektórych organach władzy na terenie Małopolski. Zostanie prawdopodobnie mianowany nowy wojewoda, gdyż dotychczasowy - Łukasz Kmita - ma szanse zasiąść w Sejmie z listy PiS. W związku z tym, że Rafał Komarewicz, dotychczasowy przewodniczący Rady Miasta Krakowa, zostanie z kolei najprawdopodobniej posłem z listy Trzeciej Drogi, nastąpi zmiana na jego dotychczasowym stanowisku.