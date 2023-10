Rzym. Wysławiali Boga za życie i posługę Jana Pawła II  

Metropolita krakowski mówił m.in. o spuściźnie Jana Pawła II. - Wracamy raz jeszcze do testamentu, jaki nam pozostawił, ciągle ważnego, zawsze aktualnego, nieustannie będącego wyzwaniem dla nas: "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!" - powiedział abp Jędraszewski.

Przywołał m.in. fragmenty homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r., w której Ojciec Święty zawarł przesłanie do chrześcijan Europy Wschodniej: "Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu?". - W ten szczególny dzień gromadzimy się przy jego grobie, by wysławiać Pana Boga za jego życie i posługiwanie, by dziękować Bogu za to, co przez jego niezwykłe poświęcenie całego życia dał Polsce, Kościołowi w Polsce, Kościołowi powszechnemu, całemu światu - mówił hierarcha.