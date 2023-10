Kraków. Papież a Chorwacja  

W poniedziałek 23 października o godz. 9, w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (ul. Bernardyńska 3) rozpocznie się konferencja "Chorwackie relacje Jana Pawła II we wspomnieniach, w 20 rocznicę trzeciej pielgrzymki do Chorwacji i setnej w świecie jako papieża pielgrzyma".

Organizatorem wydarzenia, w trakcie której zostaną poruszone mało znane w Polsce elementy pontyfikatu Jana Pawła II jest Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Wśród prelegentów będą m.in. kard. Stanisław Dziwisz i Tomislaw Vidošević, ambasador Chorwacji w Warszawie, w 2003 r. sekretarz komitetu przygotowującego wizytę papieża w tym kraju.

Po raz pierwszy papież odwiedził Chorwację we wrześniu 1994 r. na jubileusz 900-lecia diecezji w Zagrzebiu. Przyjechał z przesłaniem pokoju na Bałkanach, jeszcze w czasie trwającej tam wojny. Celem drugiej wizyty w Chorwacji była beatyfikacja kard. Alojzego Stepinaca (1898-1960), męczennika czasów komunistycznych, której dokonał papież 3 października 1998 roku w sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Mariji Bistricy, zwanej chorwacką Częstochową. W czerwcu 2003 r. odwiedził Chorwację ponownie. Była to jego setna pielgrzymka. Był w pięciu miastach: Rijece, Dubrowniku, Osijeku, Djakovie i Zadarze. Pielgrzymka była związana m.in. z beatyfikacją pierwszej w dziejach Chorwatki - Mariji Petković, błogosławionej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, założycielki zgromadzenia Córek Miłosierdzia. Przebiegała pod hasłem: "Rodzina drogą Kościoła i narodu".

Te pielgrzymki oraz wsparcie polityczne Stolicy Apostolskiej, która jako druga po Niemczech uznała w 1991 roku niepodległość Chorwacji spowodowały, że Jan Paweł II stał się bliski Chorwatom, wyznającym w przeważającej większości katolicyzm. Place w wielu miastach nazwano jego imieniem.

To wszystko jest jednak mało znane w Polsce. Od wielu lat próbuje to zmienić Konsulat Honorowy Republiki Chorwackiej w Krakowie, kierowany przez konsula honorowego Pawła Włodarczyka. We wrześniu 2012 r. zorganizował on w Wadowicach Pierwsze Polsko-Chorwackie Spotkanie Młodzieży Katolickiej im. błogosławionego Jana Pawła II, w którym uczestniczyło 120 osób. Podczas tego spotkania ówczesny ambasador Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio stwierdził, że osoba błogosławionego papieża-Polaka jest elementem spajającym oba narody, gdyż i przez Chorwatów jest on traktowany jak swój.

Drugim, sprzyjającym modlitwie, elementem podkreślającym znaczenie papieża w zbliżeniu Polski i Chorwacji, było urządzenie Chorwackiego Oratorium w sanktuarium Jana Pawła II na krakowskich Białych Morza. 2 czerwca 2018 roku została tam, w 20-lecie beatyfikacji kard. Stepinaca zamontowana tablica z elementami mozaiki. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, z sanktuarium w Mariji Bistricy, a także postacie bł. Alojzego Stepinaca i św. Jana Pawła II.

Tegoroczna konferencja jest trzecim przedsięwzięciem mający przybliżyć społeczeństwu polskiemu bliskość Jana Pawła II z narodem chorwackim. Patronat nad konferencją, którą prócz Konsulatu Chorwacji w Krakowie współorganizują także: Uniwersytet Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Zagrzebiu, objął minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, kardynał Stanisław Dziwisz oraz arcybiskup Marek Jędraszewski. Medialnie patronuje je "Gość Krakowski". Obrady konferencji będą się odbywały w języku angielskim. Będą transmitowane na żywo na kanale telewizji UPJPII - JP2TV, po czym będzie można je tam oglądać na stałe.