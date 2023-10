Archidiecezja krakowska wspiera najuboższe ofiary trzęsienia ziemi  

Krakowska Caritas przekazała na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Syrii 1,5 mln zł - środki te trafiły m.in. do 1250 rodzin, 9 szkół oraz na wsparcie medyczne.

W Syrii trwają projektu pomocowe, które zostały sfinansowane dzięki solidarności archidiecezji krakowskiej. - Wspólny projekt Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Caritas Polska o wartości 1,5 miliona złotych to bardzo duże przedsięwzięcie, które przyczyni się do realnej poprawy życia tysięcy Syryjczyków, którzy jako naród wycierpieli niesamowicie dużo przez ostatnie 10 lat - mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Dodaje, że poszkodowani przez wojnę i trzęsienie ziemi otrzymają pomoc na wielu płaszczyznach od ratujących życie leków przekazanych osobom chorym po finansowe wsparcie syryjskich rodzin i doposażenie szkół zniszczonych w trzęsieniu ziemi. - Bardzo cieszymy się, że Polacy nadal czują tak silną potrzebę wspierania naszych sióstr i braci na Bliskim Wschodzie, który jako region targany jest licznymi kataklizmami, konfliktami i kryzysami. Comiesięczne wsparcie z programów takich jak ten przywraca Syryjczykom nadzieję i odsuwa niepokój o jutro - podkreśla ks. Iżycki.

- Zależało nam, by ze środków z Archidiecezji Krakowskiej zrealizowane zostały konkretne projekty pomocowe dla najuboższych ofiar trzęsienia ziemi. W ramach programu medycznego dofinansujemy rodziny potrzebujące wsparcia medycznego, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie operacji, badań laboratoryjnych oraz zakup leków. Wspieramy także 1250 rodzin, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji oraz doposażamy i wspomagamy bieżące potrzeby 9 szkół w Aleppo, które zostały uszkodzone w wyniku trzęsienia ziemi - wymienia Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.

Do tej pory w ramach programu „Szkoła - Szkole” Caritas Polska zajmowała się wyposażeniem klas i laboratoriów szkolnych, zapewnieniem podręczników i przyborów szkolnych, montażem instalacji fotowoltaicznej i piecyków do ogrzewania pomieszczeń w trakcie zimy. Dodatkowo przeprowadzane były warsztaty dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli.

Dotknięte trzęsieniem ziemi 6 lutego prowincje w Syrii to Aleppo, Hama, Latakia, Tartus i Idlib. Jeszcze przed trzęsieniem ziemi w Humanitarian Needs Overview na rok 2023 szacowano, że w Syrii 15,3 mln osób wymaga pomocy humanitarnej, z czego 4,6 mln mieszka na obszarach Aleppo, Hamie, Tartus i Latakii. Po niszczycielskiej klęsce żywiołowej potrzeby gwałtownie wzrosły, ponieważ ONZ szacuje, że 8,8 mln osób w Syrii zostało bezpośrednio dotkniętych trzęsieniem ziemi.

Wstrząsy doprowadziły do zniszczenia infrastruktury krytycznej, w tym tysięcy domów, placówek służby zdrowia, szkół i sieci wodociągowych, pozostawiając tysiące osób narażonych na dalsze szkody. Brak trwałego dostępu do żywności, opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkań i realnych możliwości zarobkowania pogłębił skutki konfliktu i zepchnął miliony ludzi na drogę bezrobocia i ubóstwa. Codzienne wyzwania obejmują przerwy w dostawie energii elektrycznej i jej niedobory, a także brak paliwa do ogrzewania i transportu.

Jedną z grup społecznych w sposób szczególny wymagających pomocy są syryjscy chrześcijanie różnych obrządków mieszkających w kilku prowincjach dotkniętych trzęsieniem. Ze względów kulturowych (mniej liczne rodziny niż ich muzułmańscy sąsiedzi), pomimo biedy, są narażeni na brak pomocy w programach, które nie zakładają preferencji dla chrześcijańskich rodzin.