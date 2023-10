W homilii nawiązał do historii Cichego. - To jest ziemia królewska - mówił hierarcha. W 1593 roku król Zygmunt III Waza swojemu rycerzowi Tomaszowi ofiarował ziemie na Podhalu i ustanowił królewską Wieś Ciche. Od tego wydarzenia minęło 430 lat.

- Rocznica konsekracji świątyni przypomina nam, że jesteśmy odpowiedzialni za budowę Kościoła. Pamiętajmy jednak, że o ile do fizycznej budowy kościoła możemy kogoś wynająć, tak do budowy Kościoła duchowego już nie. Nikt nas z tego nie wyręczy - podkreślał bp Zając. - Kościół gromadzi nie tylko świętych, ale i grzeszników, którzy pragną nawrócenia. Niech grzechy kapłanów i osób świeckich nie przesłaniają nam pragnienia spotkania żywego Chrystusa w tej i innych świątyniach. To jest najlepsza przestrzeń do tego - dodawał bp Zając.

Oprócz 430. rocznicy przekazania ziemi przez króla Zygmunta III i 20. rocznicy konsekracji kościoła w Cichem górale mieli jeszcze jedną okazję do świętowania. Jubileusz 20 lat pracy w Cichem Górnem obchodził ks. Mieczysław Janosik, duszpasterz i emerytowany proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Cichem Górnem. Górale złożyli mu niezwykły dar - modlitwę "margaretek".

W uroczystościach wzięli udział liczni parafianie, wielu w nich przyszło do świątyni w strojach regionalnych. Jubileusz uświetniła kapela regionalna, w której grają członkowie rodzinnej kapeli "Ogórków", a także miejscowego zespołu regionalnego "Krzesany". Nie zabrakło pocztów sztandarowych z cichowiańskich jednostek OSP i szkół.

Pozdrowienia dla uczestników uroczystości przekazali przedstawiciele Polonii Amerykańskiej. Zaś wszystkim za życzenia i świętowanie podziękował ks. Dariusz Głuszko, obecny proboszcz parafii.

Decyzję o powstaniu parafii w Cichem Górnem podjął dekretem z 4 lipca 1982 roku kard. Franciszek Macharski. W 2003 r. kościół parafialny został konsekrowany.

Parafia w Cichem Górnem współtworzy dekanat Czarny Dunajec na Podhalu, a jej granice sięgają pasma Gubałówki.

O wspólnocie w Cichem Górnem napiszemy w jednym z listopadowych numerów "Gościa Krakowskiego".