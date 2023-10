To najstarsze w Polsce hospicjum znów ma problemy finansowe. Ludzi dobrej woli prosi więc o wsparcie.

Od wielu lat nic się nie zmienia - dofinansowanie placówki ze strony NFZ wystarcza jedynie na pokrycie 65-70 proc. ponoszonych kosztów, związanych z opieką nad osobami ciężko chorymi, umierającymi, wymagającymi całodobowego, specjalistycznego wsparcia. Pozostałe koszty hospicjum musi pokryć we własnym zakresie. - Przy obecnych realiach mówimy o tym, że w kasie hospicjum cały czas brakuje ok. 400 tys. zł miesięcznie - zaznacza Renata Połomska, koordynator wiosennych Pól Nadziei oraz jesiennej Kwesty Listopadowej.

Bez pomocy ludzi o dobrych sercach, rozumiejących, że działalność Hospicjum św. Łazarza jest niezbędna, to miejsce będzie miało problemy, by przetrwać. - Na szczęście zawsze po naszych apelach w mediach znajdują się osoby, które chcą nas wesprzeć. Liczymy na to, że i tym razem wyniki kwesty zapewnią nam stabilizację - dodaje R. Połomska.

W tym roku podczas 32. już Kwesty Listopadowej na 20 cmentarzach Krakowa i okolic można spotkać ponad 400 wolontariuszy, wśród których nie brakuje młodzieży - udział w akcji zgłosiło bowiem aż 20 szkół, które wystawiły zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W sobotę 28 i w niedzielę 29 października, dzięki sprzyjającej pogodzie, ich puszki szybko się wypełniały. Oby tak samo było w kolejnych dniach.

W poniedziałek 30 października kwestujący będą obecni na cmentarzu na Salwatorze oraz na cmentarzu Podgórskim.

We wtorek 31 października kwesta odbędzie się na cmentarzach Rakowickim, Podgórskim, Batowickim, na Grębałowie, w Mogile, Nowej Górze i w Liszkach.

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, wolontariuszy spotkamy na cmentarzach Batowickim, Salwatorskim, na Grębałowie, Woli Duchackiej, w Bronowicach, Pychowicach, Prokocimiu, Tyńcu, Piaskach Wielkich, Mogile, Biórkowie Wielkim, Małej Górze, Borku Fałęckim, Zabierzowie i w Morawicy.

Kwesta zakończy się 2 listopada na cmentarzach Rakowickim i Podgórskim.

Hospicjum św. Łazarza nieustannie można też wspomóc, wrzucając datek do wirtualnej puszki (www. hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka).