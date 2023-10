Kraków. Wróciły pamiątki po gen. "Nilu"  

Są wśród nich m. in. listy Emila do żony Janiny z lat 1919-1926, fotografie rodzinne z lat 1919-1951, listy i kartki pocztowe z więzienia w Warszawie, gdzie od końca 1950 r. komuniści trzymali generała, młynek do kawy, którego gen. Fieldorf używał, gdy po wojnie, pod zmienionym nazwiskiem mieszkał w Łodzi, bruliony wspomnień "O moim mężu Emilu" napisanych w 1957 r. przez żonę generała oraz taśma magnetofonowa na której Janina Fieldorf nagrała w 1977 r. (na 2 lata przed swą śmiercią) wspomnienia o mężu.

Decyzję o przekazaniu pamiątek podjęła urodzona w 1944 r. w Wilnie Zofia Zarkadas, córka starszej córki generała - Krystyny, mieszkająca od 1981 r. w Kanadzie. Ze względu na podeszły wiek, pamiątki przywiózł do Krakowa syn Zofii - Dimos Zarkadas, który na uroczystość ich przekazania przyjechał ze swym nastoletnim synem Silvanem. Dimos Zarkadas nie krył swego wzruszenia. Sumitował się przy tym z jakości swej polszczyzny, która w istocie była bardzo dobra, przypominając, że Polskę opuścił wraz z rodziną w 1981 r. Wspomniał, że dobrze zna Polskę i bywał w niej wiele razy także po udaniu się na emigrację. - Ale to pierwszy moment, w którym czuję, że pamięć o moim pradziadku jest wskrzeszana i rozpowszechniana po całym kraju. Nie spodziewałem się, że do tego dojdzie. Jest to dla mnie bardzo wzruszający moment - wspomniał prawnuk gen. Fieldorfa.

Jarosław Szarek, kierujący od 1 października Muzeum AK wspomniał, że te pamiątki "wróciły do domu generała". - Otrzymujemy niezwykły dar. Myślę, że możemy powiedzieć, że te pamiątki trafiają do jego domu. Bo to muzeum jest jego domem, nie tylko z racji nazwy, ale też miejsca - kilkaset metrów stąd generał przyszedł na świat, tu była jego szkoła, jego kościół. Ulice: Lubicz, Bosacka, Lubomirskich - to są jego adresy - wspomniał dyr. Szarek. Przypomniał także krótko biografię patrona placówki, żołnierza Legionów, wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., Kampanii Wrześniowej 1939 r. oraz Armii Krajowej, gdzie był m.in. szefem Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, zamordowanego 24 lutego 1953 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie w rezultacie tzw. zbrodni sądowej. Do dziś nie odnaleziono miejsca jego pochówku. - Pamięć o nim miała zostać zapomniana, ale tak nie jest, bo ta droga, którą on szedł, zwyciężyła. Polska odzyskała niepodległość, a efektem tego jest również to muzeum, które niesie tę pamięć - ocenił dyr. Szarek.

Warto wspomnieć, że w 2019 r. inny potomek gen. Fieldorfa, mieszkający w Australii jego wnuk Emil Ney, noszący imię po dziadku, przekazał do Muzeum AK kolekcję odznaczeń generała.