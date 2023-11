Nie żyje ks. Andrzej Gawroński  

Ks. Gawroński urodził się w 1953 r. Pochodził z krakowskiej parafii Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1978 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Karola Wojtyły. On i jego koledzy z tego samego seminaryjnego roku byli ostatnimi, których wyświęcił kard. Wojtyła przed wyborem na Stolicę Piotrową. Byli wśród m.in. ks. Jacek Urban, późniejszy profesor historii Kościoła, oraz ks. Paweł Duźniak, późniejszy redaktor "Gościa Krakowskiego", w latach 1999-2023 proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju.

W latach 1992-2012 ks. Gawroński był proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w podkrakowskich Bibicach. To wieś o starym rodowodzie, lecz parafia powstała tu dopiero w 1982 r. Wcześniej, od II połowy XIII wieku, bibiczanie należeli do parafii w Zielonkach. Po zakończeniu dwudziestoletniej służby w Bibicach, gdzie odcisnął wyraziste piętno na kształcie miejscowej wspólnoty parafialnej, ks. Andrzej został przeniesiony do Wawrzeńczyc. Tutaj zaś starą metrykę ma nie tylko sama miejscowość ale i parafia św. Marii Magdaleny, która istnieje tu od 800 lat.

Pierwsza znana wzmianka o Wawrzeńczycach pojawiła się w dokumencie biskupa krakowskiego Mateusza z 1149 roku. Od początku XIII w. Wawrzeńczyce należały formalnie do biskupstwa krakowskiego. W 1223 r. kościół w miejscowości ufundował bp Odrowąż, który sprowadził m.in. do Krakowa i pod Kraków cystersów, dominikanów i duchaków. Niewiele pozostało z tej świątyni, zaledwie relikty w prezbiterium, gdyż przebudowano ją gruntownie w wieku XV, a potem poddawano kolejnym przeróbkom. Kościół był kilkakrotnie niszczony i rabowany, m.in. w czasie potopu szwedzkiego i podczas I wojny światowej, gdy ucierpiał w 1914 r. w trakcie bitwy o Kraków. Świątynia i miejscowość były świadkami pobytu możnych osób. 13 listopada 1393 r. modliła się tu para monarchów - Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło. Dokładna data zachowała się w rachunkach dworu królewskiego. Zachowały się także wzmianki o pobytach biskupów. Między innymi w 1245 r. bp Jan Prandota gościł tu arcybiskupa gnieźnieńskiego Fulkona. W 1347 r. w Wawrzeńczycach zmarł bp Jan Grot. Z czasem powstała tu jedna z rezydencji biskupich. Od 1529 r. wawrzeńczyckie beneficjum parafialne stało się uposażeniem kolejnych biskupów sufraganów krakowskich. Byli formalnie plebanami, lecz w ich imieniu parafią zarządzali tzw. komendarze. Parafia w XIX wieku w wyniku zmian związanych z tym, że część diecezji krakowskiej znalazła się pod zaborem rosyjskim, weszła w skład nowo utworzonej diecezji kieleckiej. Dopiero w 1925 r. powróciła do macierzystej diecezji. W latach 1958-1978 parafię wizytował biskup, a potem arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Ks. Gawroński przygotował solidnie wraz z parafianami tegoroczne uroczystości 800-lecia istnienia parafii wawrzeńczyckiej. Ich finał, który odbył się 18 czerwca, był także finałem jego posługi proboszczowskiej. Pod koniec czerwca przeszedł na emeryturę i wyjechał do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, gdzie osiadł jako rezydent, pomagając w pracy duszpasterskiej. To była jego ostatnia placówka.

Warto dodać, że w miejscach jego posługi kapłańskiej przewijały się związki z jego rodzinną parafią Najświętszego Salwatora. Bibice bowiem w 1146 roku stały się wianem wstępującej do norbertanek na Zwierzyńcu córki księcia Jaxy z Miechowa i znalazły się w składzie parafii zwierzynieckiej. W 1260 r. weszły dopiero w skład parafii w Zielonkach. Co do Wawrzeńczyc zaś, to ks. Gawroński po święceniach nie spodziewał się zapewne że będzie mu dane służyć w tej miejscowości, gdzie rodziło się powołanie ks. Jerzego Bryły, od 1975 r. proboszcza jego parafii macierzystej. Urodzony w 1928 r. w Nowym Brzesku Jurek Bryła, w latach 30. zamieszkał wraz z rodzicami i siostrą w należących do parafii Wawrzeńczyce Stręgoborzycach. Jego ojciec Franciszek był tu kierownikiem małej szkoły, mama Alicja - nauczycielką. Wykształcili wiele pokoleń uczniów. Ich imionami nazwano później szkołę stręgoborzycką. Chodził tam i mały Jurek, w czasie okupacji niemieckiej biorący też udział w tajnych gimnazjalnych kompletach szkolnych. Pobożna rodzina i kościół wawrzeńczycki były źródłami jego powołania kapłańskiego. Święcenia otrzymał w 1952 r. w katedrze wawelskiej z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. 6 lipca 1952 r. w kościele w Wawrzeńczycach odbyły się prymicje ks. Bryły. Także i potem nie zapomniał o miejscowości, gdzie rodziło się jego powołanie. Odwiedzał rodziców, po tym, gdy został infułatem, udzielał tu sakramentu bierzmowania. "Przyjeżdżam tu zawsze z wielkim wzruszeniem. Tu spędziłem swoje dzieciństwo i moją młodość. Szczycę się, że stąd pochodzę i że właśnie tutaj zrodziło się moje powołanie" - mówił w 2013 r., gdy odbierał dyplom Honorowego Obywatela Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Ów wieloletni duszpasterz artystów i osób głuchoniemych, w latach 1975-2005 proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, ufundował m.in. przy kościele wawrzeńczyckim figurę św. Jadwigi Królowej, upamiętniającą jej pobyt i modlitwę w tym miejscu w 1393 roku.

Uroczystości pogrzebowe ks. Gawrońskiego rozpoczną się 6 listopada w kościele NSPJ w Nowym Targu przy trumnie z ciałem zmarłego modlitwą różańcową o godz.13 i Mszą św. o godz. 14. Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 7 listopada o godz. 12 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. Zmarły kapłan spocznie na cmentarzu parafialnym w tej miejscowości, gdzie pełnił służbę proboszczowską przez dwie dekady swego życia.