W uroczystości na Ruczaju wzięli udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, biskupi, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, prezydent Krakowa, korpus dyplomatyczny, rektorzy i prorektorzy uczelni wyższych.

- Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest to bardzo ważny, historyczny dzień. Spełniają się bowiem nasze marzenia o nowym i własnym miejscu, gdzie nie tylko będą prowadzone badania naukowe, gdzie nasi studenci doświadczać będą dobrej edukacji, ale także gdzie będzie miejsce formacji i wychowania nowego pokolenia - mówił ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJPII w Krakowie. Przypomniał on także kilka faktów z historii budowy kampusu, która sięga 1999 r. - Bardzo ważne były odwiedziny oraz pobłogosławienie powstającego budynku biblioteki w dniu 17 sierpnia 2002 r. przez Jana Pawła II, a jego słowa "tu wam błogosławię, na tym nowym miejscu", stały się przesłaniem dla obecnych władz uniwersytetu - zaznaczył rektor uczelni. To właśnie od początku jego kadencji na tym stanowisku udało się powrócić do projektu budowy kampusu. Zgodnie z planami stan surowy zamknięty ma być gotowy w przyszły roku, a inauguracja roku akademickiego 2024 /2025 ma się już odbyć w tym miejscu.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu w kancelarii RP Piotr Ćwik. Jak mówił, prezydent cieszy się, że "krakowska teologia i inne nauki humanistyczne zyskają nowoczesne zaplecze do pracy" i życzy, "by studia i badania w kampusie były naukową ucztą i niezapomnianym czasem".

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki zwrócił z kolei uwagę, jak ważne jest, że Wydział Teologiczny UPJPII, którego korzenie sięgają 626-letniej historii jego powołania w Akademii Krakowskiej, może obecnie dokonywać nostryfikacji doktoratów. Wskazał też, jak w cień usuwana jest teraz pamięć o tak nieodległych czasach, w których pokolenie, do którego on sam należy, kształciło się i pamięta, że "władze komunistyczne wypchnęły Kościół poza przestrzeń publiczną, głosiły, że chrześcijaństwo to światopogląd nienaukowy, i że to właśnie Kościół był miejscem, gdzie można było wygłaszać wykłady poza ideologią marksistowską". Tłumaczył również, dlaczego uczelnie katolickie w ostatnich latach były wspierane przez rząd. - Jeśli nawet historia potoczy się w innym kierunku, to ta poszerzona przestrzeń Uniwersytetu Jana Pawła II będzie przestrzenią swobody, wolności od dyktatury poprawności politycznych. Reprezentując MEiN, nie czyniliśmy nic nadzwyczajnego, staraliśmy się spłacić ten dług, dotychczas niespłacony przez władze” - zakończył minister Bernacki.

Abp Marek Jędraszewski wspomniał natomiast rozmowę z premierem, dotyczącą kryzysu, dotykającego szkolnictwo wyższe w Polsce, ale i na świecie. W jej trakcie zapadła decyzja Prezesa Rady Ministrów, by wspomóc działalność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Nawiązując do słów encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, metropolita zauważył, że "wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, a dążenie do prawdy jest pierwszym zadaniem uniwersytetu".

Kamieniem węgielnym jest cegła, która została umieszczona w Drzwiach Świętych bazyliki św. Piotra w Watykanie pod koniec Nadzwyczajnego Roku Odkupienia (1983-1984). Wyjęto ją, gdy papież ogłosił ostatni rok jubileuszowy, czyli rok 2000.

Więcej o budowie kampusu pisaliśmy w "Gościu Krakowskim" nr 42 (na 22 października).