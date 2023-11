W programie zabrzmiała muzyka częstochowskiego kompozytora Włodzimierza Krawczyńskiego do słów Tadeusza Szymy. Kilkanaście pieśni składających się na oratorium to zarówno muzyka do współczesnych tekstów T. Szymy, jak i do tradycyjnych stałych części liturgii mszalnej. Do wykonania tego dzieła zaangażowano potężne siły. Na scenie zaśpiewały bowiem połączone chóry - Mariański, Społeczny przy Filharmonii Krakowskiej oraz Basilica Cantans z katedry w Częstochowie. Grała też orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia pod dyrekcją Tomasza Chmiela oraz soliści: Edyta Piasecka (sopran) i Maria Hubluk (mezzosopran) oraz Jacek Ozimkowski (bas). Krótkie przemówienie wygłosił także Leszek Długosz, który odczytał kilka fragmentów poezji Karola Wojtyły.

Na zakończenie pierwszej części koncertu pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia Jolanta Janus zaprosiła na scenę siostry józefitki pracujące w zmagającej się z moskiewską agresją Ukrainie, na których rzecz odbyła się kwesta. Zebrane pieniądze mają wspomóc ich działania obejmujące opiekę nad dziećmi, osobami starymi i chorymi oraz uciekinierami z terenów okupowanych, którzy z racji wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie żyć samodzielnie. Siostry Justyniana i Natalis opowiadały o swojej pracy, misji pośród najbardziej potrzebujących, o doświadczeniu wojny i o codziennych troskach. Siostry posługują w 10 placówkach, głównie w zachodniej i w centralnej Ukrainie.

Zbiórkę datków zorganizowano w przerwie koncertu. W 20 minut słuchacze wrzucili do skarbonek 11 tys. zł! To dużo, co pięknie świadczy o krakowianach, ale i taka kwota nie wystarcza, by rozwiązać kłopoty sióstr. Dlatego ci, którzy na koncercie nie byli, a chcą udzielić dzielnym józefitkom i ich podopiecznym wsparcia, mogą to zrobić, wpłacając datki na konto: 96 1020 2892 0000 5602 0157 5265 (z dopiskiem: "Święty - przekażcie to dalej").

Partnerem głównym koncertu było województwo małopolskie, a pozostałymi partnerami - wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Narodowe Centrum Kultury i Filharmonia Krakowska.