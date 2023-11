Nowe dzieło dyrygenta chóru i orkiestry ŚDM 2016  

Krakowska Fundacja "Dominikański Ośrodek Liturgiczny" udostępniła nagrania i nuty do "Missa Pacis", czyli Mszy Pokoju, autorstwa o. Dawida Kusza OP. - Nasz świat bardzo potrzebuje pokoju. Dlatego dzielimy się częściami stałymi Mszy św., nazwanymi właśnie takim tytułem - tłumaczy o. Łukasz Miśko, prezes organizacji.

Kompozycja została napisana specjalnie na tegoroczne Warsztaty Muzyki Niezwykłej. Jej śpiewem modliło się ponad 350 osób zebranych na to doroczne święto muzyki liturgicznej w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej.

Kompozytor chciał, by ta forma muzyczna była zbliżona do krótkich form kilkunastotaktowych, znajdujących się w śpiewniku "Niepojęta Trójco". - Zastosowałem jednakże bardziej różnorodne techniki, których nie mają msze znajdujące się w tym opracowaniu, jak na przykład imitacje, w tym kanon - Sanctus i Agnus Dei czy "wędrujący" cantus firmus odnośnie do Kyrie eleison - opisuje o. Dawid.

Nazwę dzieła zaproponowała jedna z chórzystek z chóru kameralnego Sancta Trinitas, prowadzonego przez o. Kusza. Według niej, dźwięki tej właśnie mszy przynoszą wyjątkowy pokój. - Zachęcam do słuchania i do modlitwy tą piękną muzyką, jak też do wykonywania jej w swoich parafiach i wspólnotach - namawia dominikanin. Nagranie jest dostępne na stronie internetowej https://liturgia.dominikanie.pl.

Ojciec Kusz to dominikanin, który ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność - prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz nauczanie przedmiotów muzyczno-teoretycznych. W 2014 r. z wyróżnieniem obronił doktorat na Akademii Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie dyrygentura. Był dyrygentem chóru i orkiestry podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. oraz podczas Mszy św. kończącej jubileusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego pod przewodnictwem papieża Franciszka na Lateranie w 2017 roku. Jest wykładowcą przedmiotów muzyczno-teoretycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej.

Fundacja "Dominikański Ośrodek Liturgiczny" dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania muzyczne oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizuje środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Jest organizacją pożytku publicznego.