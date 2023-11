Kraków. Miasto przejęło oficjalnie Dom im. Józefa Piłsudskiego  

Magistrat krakowski poinformował, że historyczny Dom im. Józefa Piłsudskiego na Oleandrach powrócił formalnie we władanie miasta.

W dniu 16 listopada komornik przekazał budynek władzom miejskim. Dom na Oleandrach zbudowano w latach 30. ub. wieku w miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła I Kompania Kadrowa Strzelców J. Piłsudskiego. Od 1991 r. budynek był użytkowany przez Związek Legionistów Polskich, którym kieruje Krystian Waksmundzki. Urządzono w nim niewielką ekspozycję pamiątek, zwaną szumnie Muzeum Czynu Niepodległościowego.

Władze miasta starały się od 2013 r. o zwrot budynku. Batalia prawna była długotrwała. W marcu 2014 r. krakowski sąd stwierdził, że budynek jest własnością gminy Kraków i powinien być jej wydany. ZLP złożył z kolei wniosek o zasiedzenie budynku. Został on w marcu 2018 r. oddalony przez sąd. Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że Związek Legionistów Polskich jest nowym stowarzyszeniem, zarejestrowanym w 1990 roku. Jedynie w sensie ideowym, a nie prawnym jest więc kontynuatorem przedwojennego stowarzyszenia o tej samej nazwie. Ów wyrok został potwierdzony prawomocnie 2 stycznia 2019 r. przez Sąd Okręgowy. W marcu 2020 r. Sąd Rejonowy nakazał ZLP zwrot budynku Gminie Kraków. Nie wpłynęło to jednak skutecznie na wydanie budynku, bo wciąż były podejmowane odwlekające to rozmaite działania prawne. Władzom miejskim udało się jedynie odnowić niemałym kosztem elewację zewnętrzną budynku. Wnętrza jednak niszczały coraz bardziej z roku na rok.

W listopadzie 2018 r. na skutek mediacji ministerstwa kultury podpisano list intencyjny w sprawie woli przekazania w darze dla Muzeum Narodowego w Krakowie zbiorów z Muzeum Czynu Niepodległościowego. Nie zostało to jednak zrealizowane.

W kwietniu bieżącego roku po siłowym z konieczności wejściu do budynku na Oleandrach, na polecenie wojewody małopolskiego przejęto ok. 100 eksponatów muzealnych, m.in. sztandary, grafiki, odznaczenia. Wszystkie były w złym stanie, zawilgocone ze względu na bardzo długie przechowywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach. Działania na Oleandrach były skutkiem wydanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji o zakazie dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego i przekazaniu eksponatów w depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie. Na jej realizację trzeba było czekać prawie trzy lata.

"Wstępne rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Narodowym w Krakowie zakładają, że miasto pozostanie właścicielem budynku, a dalszy remont przeprowadzi muzeum, co pozwoli dostosować przestrzeń pod potrzeby przyszłej ekspozycji cennych pamiątek" - napisano na miejskiej stronie internetowej krakow.pl.