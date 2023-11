Pomoc od serca do serca  

O akcji mówi Joanna Sadzik, prezes krakowskiego Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę. - Naszym marzeniem jest zmieniać świat na lepsze. Sytuacja ekonomiczna sprawiła, że potrzebujących rodzin jest coraz więcej. Coraz więcej dzieci i starszych osób żyje w ubóstwie. Wysoka inflacja spowodowała, że artykuły spożywcze są wymienione w każdej paczce, którą będą przygotowywać nasi darczyńcy. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji, ktoś, kto do tej pory myślał, że jest sam, poczuje, że może poprosić o pomoc i otrzyma ją - wspomina przedstawicielka organizatorów

Zauważa, że przez trudniejszą sytuację materialną wielu Polaków stać na mniej. - Jest jednak coś, czego inflacja czy drożyzna nas nie pozbawią. To wspólne działanie oraz możliwość niesienia wsparcia w grupie i radość, która płynie z jednoczenia się w pomaganiu. Razem stać nas na dobro dla tych, którzy mają najmniej - wskazuje Sadzik.

Obecnie na wsparcie czeka już ponad 6 tys. rodzin. Od rana swoich darczyńców znalazło ponad 2100 spośród nich.

Szlachetna Paczka pozwala pomagać efektywnie i na dużą skalę, przy niedużym nakładzie środków poszczególnych osób. W zeszłym roku wsparcie dla jednej rodziny przygotowywało średnio 31 darczyńców, a może jeszcze więcej. - Kompletowanie Paczek rozkłada się więc na wiele osób, a efekt to coś więcej niż wsparcie materialne. Paczkę, która daje nadzieję i przywraca godność, można przygotować z rodziną, wśród znajomych, ale też w szkole czy w pracy - zachęca Sadzik.

Dodaje, że przygotowanie paczki w szkole to lekcja dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który, mimo że jest zupełnie obcy - jest ważny. To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat.

Potwierdza to jeden z Ambasadorów Szlachetnej Paczki, Mateusz Janicki. - To wyjątkowa pomoc, bezpośrednio od serca dla serca. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tak szlachetnej inicjatywie. Z tą akcją jestem związany już od liceum i stanowi ona dla mnie co roku w grudniu element dzielenia się dobrem przed Świętami Bożego Narodzenia - mówi aktor.

Organizatorzy inicjatywy służą pomocą tym, którzy chcą się w nią włączyć. Na stronie Szlachetnej Paczki znajduje się zestaw materiałów, które ułatwią tworzenie paczki: gotowe teksty, grafiki, narzędzia do podziału zadań, które można rozesłać do osób zapraszanych do wspólnego robienia paczki. Znajdują się tam również argumenty, którymi można zachęcić nieprzekonanych do wspólnego czynienia dobra. - Akcja #PaczkujeMY, która ma zachęcać do kompletowania Paczek w grupach, to pomysł nie tylko na sprawniejsze organizowanie pomocy, ale także okazja, by skupić swoich znajomych wokół dobrego celu, a u najmłodszych kształtować wartości związane z pomaganiem i wrażliwością na trudności innych ludzi - tłumaczy J.Sadzik. Niezbędne materiały dostępne są pod adresem www.szlachetnapaczka.pl/zrob-ze-mna-paczke/.

Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej Paczki potrwa przez całą sobotę. O godz. 17 na kanałach mediów społecznościowych Szlachetnej Paczki oraz na www.rmf24.pl, internauci będą mogli zobaczyć transmisję na żywo z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu. W jej trakcie przeprowadzone zostaną rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami oraz Ambasadorami Paczki. Przedstawione zostaną też poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie w tym roku.