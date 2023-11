Kraków. Barwne głosy chórów akademickich  

Dwa pozostałe: Chór Żeński UJ oraz Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica powstały w 2006 r. Teraz obchodziły "zaległy" jubileusz 15-lecia działalności, który ze względów epidemicznych nie mógł się odbyć w 2021 roku. - Utrzymujemy wieloletnią tradycję i spotykamy się co pięć lat, żeby świętować po raz kolejny rocznicę powstania Krakowskiego Chóru Akademickiego, który wystąpił po raz pierwszy, pod batutą Wiktora Barabasza, w obecności ówczesnego rektora uniwersytetu prof. Józefa Szujskiego, na wieczorku mickiewiczowskim zorganizowanym 28 listopada 1878 r. przez Czytelnię Akademicką. Wówczas rozpoczęła się ta wspaniała historia chóru akademickiego - mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Wszystkie zespoły pokazały się z jak najlepszej wokalnej strony. - Nawiązując do tytułu hasła muzycznego Chóru Żeńskiego UJ, zespoły tworzyły "barwny głosów chór". Repertuar był zróżnicowany, a wykonanie przez współtworzoną przez uniwersyteckie chóry jednorodne Cameratę pod dyrekcją Janusza Wierzgacza słynnej kantaty Carla Orffa "Carmina Burana", bardzo ambitne - mówi 85-letni prof. Bogusław Grzybek, dyrygent Akademickiego Chóru "Organum" przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie, niegdyś śpiewak KCHA, od 2013 r. Członek Honorowy tego zespołu.

Chór Żeński śpiewał pod batutą Anity Pyrek-Nąckiewicz. Krakowski Chór Akademicki wystąpił zaś dwukrotnie. Wpierw juniorzy pod dyrekcją Janusza Wierzgacza śpiewali morskie szanty, później zaś połączonymi głosami juniorów i seniorów KCHA wykonano pod batutami Janusza Wierzgacza i Olega Sznicara utwory ze stałego repertuaru chóru: "Zdrowaś Królewno Wyborna" Andrzeja Koszewskiego, "Pieśni góralskie" Jana Pasierba-Orlanda z solo basowym Karola Miłka, "Kołysankę" Jana Maklakiewicza do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w 1946 r. dedykowaną chórowi przez kompozytora, chorwacką pieśń patriotyczną "Na bój, na bój" z opery "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana Zajca z polskimi słowami Michała Ochaba, śpiewaną przez chór jeszcze przed wojną. Ten występ zespołu zakończył się zaczynającym się od słów "Leć pieśni w dal" hymnicznym "Hasłem" chóru, skomponowanym dlań w 1897 r. przez Felicjana Szopskiego do słów pierwszej strofy wiersza Edwarda Leszczyńskiego. Do wykonania "Hasła" dołączyli z sali kolejni seniorzy chóru. Śpiewało w sumie tę pieśń ponad 70 osób - fenomenem Krakowskiego Chóru Akademickiego jest ciągłość tradycji wyrażająca się m.in. tym, że członkami jego wspólnoty są zarówno śpiewający w czynnym składzie juniorzy, jak i seniorzy śpiewający w latach ubiegłych, nieraz odległych. Każdy z nich może się zwracać do drugiego per "kolego". Nawet 19-latek do 80-latka! - mówi 81-letni Alojzy Baron, emerytowany historyk-archiwista, chórzysta senior, od 1963 r. przez ponad 40 lat śpiewający w czynnym składzie zespołu. Obecnie najstarszym seniorem KCHA jest prawdopodobnie, mieszkający w Wieliczce 86-letni prof. Jacek Jastrzębski.

Wśród występujących w trakcie koncertu jubileuszowego seniorów KCHA były osoby, które 40 lat temu śpiewały w Castel Gandolfo, podczas podróży chóru do Hiszpanii, w trakcie koncertu dla Jana Pawła II, który przyjął wtedy zespół na audiencji prywatnej. W swoim przemówieniu do chórzystów wspominał m.in. swe przedwojenne zetknięcia z chórem w Krakowie i Wadowicach. "Czynicie rzecz piękną. Służycie pięknu. Jesteście wyrazicielem środowiska, które ma szczególne zasługi dla polskiej kultury. A do tych zasług globalnych naszej Almae Matris Jagellonicae dołączają się także i te szczególne zasługi chóru akademickiego" - powiedział wówczas papież. - Pamiętam, że śpiewałem wtedy i potem w Hiszpanii, solową partię tenorową w "Krakowiaku" Wacława Lachmana. Słyszałem, że odnalazło się hiszpańskie nagranie tego utworu z 1983 r. i jest przegrane na nośnik cyfrowy. Chętnie sobie przypomnę, jak brzmiał mój głos przed 40 laty - mówi wzruszony 75-letni prof. Zbigniew Długosz, emerytowany wykładowca geografii.

O ważnych dla Krakowskiego Chóru Akademickiego wydarzeniach sprzed 40 lat, pisaliśmy obszerniej z okazji 145-lecia działalności zespołu, w 46 numerze "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 19 listopada.