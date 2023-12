Za dwa tygodnie Weekend Cudów. Zróbmy wszystko, by wszystkie rodziny zgłoszone do tegorocznej Szlachetnej Paczki znalazły swego darczyńcę.

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, podkreśla, że wraz z kolegami Paczkę robi już od 8 lat. Przekonuje też, że pomaganie to gra do jednej bramki. - Co nas łączy? Na pewno jest to reprezentacja, jest orzełek, ale ważne jest również robienie dobrych rzeczy. Szlachetna Paczka wyciąga rękę do wszystkich. To jest bardzo fajne uczucie, że można obdarować ludzi, którzy potrzebują pomocy i oby takich inicjatyw było jak najwięcej - dopowiada Michał Probierz, trener reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Reprezentacje Polski mężczyzn, kobiet i drużyna eFutbolowa zdecydowały się pomóc rodzinie pana Jana, który 14 lat temu został sam z półtorarocznym synem. Od tego momentu sam utrzymuje rodzinę. Pracuje jako kucharz. Rodzinie nigdy się nie przelewało, jednak od czasu pandemii ich sytuacja finansowa jest naprawdę zła. Pan Jan jest zatrudniony na umowę zlecenie, a restauracja, w której pracuje, była zamknięta na wiele miesięcy. W konsekwencji zniknęły praktycznie całe zgromadzone wcześniej oszczędności. Obecnie - po odliczeniu wszystkich wydatków, mają na osobę niecałe 10 zł na dzień. Ledwo starcza na podstawowe wydatki. Pan Jan podporządkował wszystko synowi, chce, żeby Antek miał godne życie. Obaj są wielkimi kibicami! Antek uwielbia piłkę nożną. Reprezentantki i reprezentanci Polski dołączyli więc do swojej paczki piłkarską niespodziankę.

- Łączą nas piłka i dobro - mówią zawodnicy. Marcin Suder

- Nie wyobrażam sobie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia bez udziału w Szlachetnej Paczce. Od kilku lat to nasza rodzinna tradycja. To ważne, aby zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas i na problemy innych ludzi. Łącząc siły możemy wspólnie zrobić wiele dobrego dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy - zauważa z kolei Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego.

W tym roku Anna Lewandowska przygotowuje Szlachetną Paczkę dla rodziny pani Katarzyny i pana Jakuba, którzy tworzą kochającą rodzinę dla dwójki swoich dzieci, Neli oraz Olka. Syn urodził się jako skrajny wcześniak, ważył niecałe 0,5 kg, a lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Od urodzenia syna rodzice dzielą swój czas pomiędzy pracę, przebywanie z Olkiem w szpitalu, a opiekowaniem się Nelą. Niestety, mały Olek często wymaga hospitalizacji, a każda infekcja jest walką o życie. Wśród potrzeb rodziny znalazły się m.in. nowa lodówka, bo stara ma blisko 20 lat i często się psuje, łóżeczko dla córeczki, która obecnie śpi z rodzicami, a także odzież i żywność. - O pomaganiu i Szlachetnej Paczce mówię także moim córkom. To dla mnie ważne, aby uczyć je pomagania i wrażliwości na drugiego człowieka już od najmłodszych lat - dodaje Anna Lewandowska.

W tej akcji liczy się zespołowe działanie. Beata Zawrzel

Szlachetna Paczka działa już ponad 20 lat. Co roku dociera z pomocą do tysięcy rodzin (tylko w ub. roku było to 15,5 tys. rodzin). Organizatorzy mają nadzieję, że w i tym roku nie zabraknie szlachetnych drużyn i uda się pomóc wszystkim potrzebującym. Baza rodzin wciąż jest czynna, a Weekend Cudów odbędzie się 16 i 17 grudnia. Szczegóły na www.szlachetnapaczka.pl.