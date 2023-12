Inicjatorem Podhalańskich Mikołajek jest ks. proboszcz Grzegorz Łomzik z parafii w Jabłonce-Borach. - Przez tę naszą uroczystość chcemy podkreślić, bo takie jest nasze zadanie, że św. Mikołaj to postać prawdziwa, nie jakaś bajkowa. To prawdziwy święty, który jest patronem wielu naszych kościołów. Był biskupem Miry w Turcji - podkreśla ks. Grzegorz Łomzik.

W ramach XVIII Podhalańskich Mikołajek odbył się konkurs plastyczny i literacki. Jury pod przewodnictwem Elżbiety Gryz nowotarskiej delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty miało niesamowicie trudne zadanie, musiało ocenić 550 prac plastycznych oraz 145 literackich. - Pragnę podkreślić ogromne zaangażowanie wszystkich wychowawców i rodziców, bo to oni są tym motorem do napisania czy namalowania pracy - mówił ks. Łomzik.

- Kiedy mówimy o św. Mikołaju, to zawsze tak kojarzymy, że takim charakterystycznym działaniem tego naszego patrona było działanie w ukryciu, w skrytości serca. Dlatego Bogu dzięki, że mimo tego wszystkiego co dzieje się w świecie, że mimo takiego nieraz zniechęcenia, że mimo to cały czas są jeszcze ludzie, którzy czują potrzebę pomagania. Takie dobre dusze, które chcę dobrem obdarzać innych, zwłaszcza dzieci. Taką trzeba mieć nadzieję, że dopóki są oni wśród nas, że to dobro będzie owocowało i pomagało tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna - zauważył ks. Grzegorz.

Duchowny podziękował licznym sponsorom za pomoc w organizacji Podhalańskich Mikołajek. Wyraził też słowa wdzięczności do władz samorządowych z Gminy Jabłonka i powiatu nowotarskiego. Słowa pozdrowienia do uczestników Mikołajek skierował także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Podczas finału, który odbył się w Orawskim Centrum Kultury św. Mikołaj rozdał aż 600 paczek!