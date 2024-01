Podczas koncertu chórzyści zaśpiewali angielską kolędę "Raduj się, świecie", sięgnęli również po hiszpańską "A la nanita nana". Udali się także do naszych zachodnich sąsiadów, by zaśpiewać kolędę skomponowaną przez samego Mendelssohna - "Z nieba brzmi anielska pieśń". Wykonali ponadto francuską kolędę "Nad Betlejem".

Miejskim Chórem "Gorce" w sobotni wieczór 30 grudnia dyrygował Zbigniew Huptyś. Nie brakowało wielu niespodzianek. Jedną z nich było wykonanie kolędy "Chłopiec z bębenkiem", która cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. Na język polski kolędę przełożyła Hanna Sięka, córka współzałożycielki i dyrygentki Miejskiego Chóru "Gorce" - Janiny Glińskiej. Chórzyści perfekcyjnie wykonali też "Adeste fideles" i "Cichą noc". Nie zabrakło także nuty góralskiej dla Nowonarodzonego.

Tego wieczoru przed publicznością wystąpili z jasełkami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu. Przygotowały ich do tego Bożena Bielska i Urszula Piotrowska. To niejedyni goście zaproszeni przez chórzystów. Na scenie przy wielkim fortepianie usiadł Marek Ciesielski i zapewnił akompaniament do kilku kolęd Jana Maklakiewicza, m.in. "Za gwiazdą", "Aniołkowie Mu śpiewają".

- Z okazji zbliżającego się nowego roku życzymy wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, zdrowia oraz radości z każdej przeżytej chwili. Niech nowo narodzone Dzieciątko otacza was swoją nieograniczoną opieką i niech błogosławi waszym codziennym sprawom - mówiła w imieniu chórzystów Maria Słowakiewicz.