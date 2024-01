Rabka. Poetycka podróż pana Stanisława  

W środowe popołudnie 10 stycznia wszystkich uczestników spotkania w rabczańskim amfiteatrze przywitał Bolesław Bara, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju. - Nieczęsto zdarza się, byśmy gościli w naszych progach tak skromnego, a jednocześnie utalentowanego poetę - zauważył.

Stanisław Erb przyznał, że jest to dla niego wyjątkowa chwila, podczas której może opowiedzieć o swoim życiu poprzez pryzmat własnych utworów poetyckich. Co ciekawe, Ciągle je pisze, a w tym roku skończy 93 lata. Poeta przeniósł uczestników spotkania nad polskie morze, do Jordanii, Egiptu czy Turcji, wspominając swoje wyprawy. Nie brakło też wierszy patriotycznych czy opowieści o piłce nożnej, którą pan Stanisław szczególnie pokochał. Przez wiele lat był trenerem i pracował z młodzieżą w okolicach Wadowic, skąd pochodzi.

Na zakończenie spotkania Bolesław Bara jeszcze raz podziękował panu Stanisławowi za podzielenie się strofami poetyckimi i wręczył artyście bukiet czerwonych róż.