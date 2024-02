30-lecie parafii w Kantorowicach  

Proboszczem parafii jest od 2006 r. ks. Jan Krzyżowski. Metropolita krakowski przypomniał w kazaniu historię głoszenia Ewangelii w Kantorowicach. W czasach PRL-u prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym uczono dzieci w prywatnym domu państwa Ozdobów; później lekcje religii odbywały się w remizie strażackiej. W 1984 roku ks. kanonik Stanisław Migas wraz z wiernymi podjął decyzję o budowie kaplicy. Budynek kościoła w 1989 roku poświęcił bp Kazimierz Nycz. 2 lutego 1994 roku została erygowana parafia pw. św. Stanisława BM, a jej pierwszym proboszczem został ks. kanonik Andrzej Kamiński. 27 września 2020 roku kościół został konsekrowany. - To wszystko wpisuje się w wielkie dzieło głoszenia Ewangelii całemu światu - wszędzie tam, gdzie ludzie żyją; wszędzie tam, gdzie trzeba zwrócić się z budzącą nadzieję Ewangelią - mówił abp Jędraszewski.

Zaznaczył, że historia parafii nie kończy się na wspominaniu tego, co było, ale ona trwa i wybiega w przyszłość - trzeba ciągle głosić ludziom prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Należy to robić "w porę i nie w porę"; wbrew stylowi myślenia i życia "jakby Boga nie było". Podkreślił, że trzeba głosić też prawdę o człowieku zawartą w Ewangelii a wbrew dominującym w świecie tendencjom materialistycznym i hedonistycznym. Przeznaczeniem człowieka - na wzór Chrystusa - jest życie dla Boga i drugiego człowieka, „dając szczególną ofiarę z siebie, by innym pomóc, by ich obdarzyć radością, by im służyć”. W tym kontekście zwrócił uwagę na konieczność jednoznacznego sprzeciwu wobec lekceważącego traktowania życia drugiego człowieka. Wskazał tu na wprowadzenie pigułki "dzień po" dla nastolatek czy łamanie sumień lekarzy poprzez wprowadzenie stosownych umów dla szpitali uzależniających ich finansowanie od przeprowadzania aborcji. - To jest zamach na życie ludzi, na to co najświętsze w każdym człowieku - ich sumienia - mówił abp Jędraszewski. Odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, dodał, że największą tragedią jest widzieć w dziecku zagrożenie dla własnych przyjemności i wygody.

- My, chrześcijanie przyjmujący Chrystusową Ewangelię, jesteśmy powołani do tego, żeby żyć wiarą, którą przekazał nam Chrystus; żeby z tej wiary czerpać siłę do kochania - Boga i drugiego człowieka; w tej wierze upatrywać dla siebie nadzieję na wieczną szczęśliwość - mówił metropolita, zaznaczając, że ta nadzieja nadaje sens ludzkiej teraźniejszości a także przemijaniu.

Przedstawiciele parafii podziękowali arcybiskupowi za obecność i modlitwę. - Jesteś autorytetem w głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Wskazujesz zagrożenia i odważnie bronisz wiary. Umacniasz nas, gdy przeciwnicy Pana Jezusa chcą zniszczyć wiarę w Niego - mówili wierni, wyrażając wdzięczność, że metropolita po raz trzeci odwiedził ich parafię.