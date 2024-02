Groteska na ferie  

Krakowski teatr Groteska na czas trwających do 25 lutego ferii zimowych w Małopolsce przygotował wiele ciekawych propozycji dla dzieci małych i dorosłych.

Najnowszy spektakl pt. "W trawie. Laboratorium sensoryczne" jest skierowany do najmłodszych. To pierwsza sztuka w historii placówki dla dzieci od pierwszego do czwartego roku życia.

Spektakl podzielony jest na część do oglądania, przyglądania się i część interaktywną, w której wszyscy współdziałają razem. - Chcieliśmy połączyć elementy teatru formy z lalkami na scenie z piękną estetycznie kompozycją plastyczną, intrygująco łączącą kształty i kolory, a jednocześnie nawiązać dialog z warstwą muzyczną i ruchową widowiska - tłumaczy reżyserka dzieła Alicja Morawska-Rubczak, dodając, że dla małych adresatów wydarzenia niezmiernie ważna jest integracja sensoryczna.

Nieco starsze pociechy mogą zobaczyć "Brzydkie Kaczątko" i "Nie płacz, Koziołku". Pierwszy spektakl oparty jest na motywach baśni Hansa Christiana Andersena i przedstawia, jak w domu twórcy powstawała ta znana wszystkim opowieść.

"Nie płacz, Koziołku" to wzruszająca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. - Spektakl Grzegorza Kwiecińskiego jest bajką kierowaną do najmłodszych widzów Groteski. Ze sceny padają zabawne dialogi i łatwo wpadające w ucho piosenki. Wszystko to składa się na pełną ciepła i humoru opowieść - opowiada Małgorzata Richter z Działu PR i Promocji Teatru Groteska.

W propozycjach na ferie znalazł się także spektakl "Szekspirie", czyli dzieło dla dorosłych Krakowskiego Teatru Tańca w ramach instytucjonalnej współpracy i gościnnej relokacji prezentowany na scenie teatru Groteska. "»Szekspirie« to taneczny kolaż alternatywnych wyobrażeń na temat bohaterek z tragedii Szekspira i ich współistnienia. Tancerki Krakowskiego Teatru Tańca tworzą ruchowe interpretacje zdezorganizowanych myśli Ofelii, Lady Makbet i Julii, odkrywając nieznane obszary postaci literackich i nas samych" - zachęca Krakowski Teatr Tańca.

