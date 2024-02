Na szlakach Armii Krajowej  

82 lata temu Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową, która 80 lat temu przystąpiła do wyzwoleńczej Akcji "Burza". Krakowskie Muzeum AK przygotowuje z tej okazji cykl wydarzeń.

Mówiono o tym 13 lutego na konferencji prasowej w tej placówce muzealnej. Wspomniano m.in. o ustanowieniu odznaki "Śladami Armii Krajowej w Małopolsce". - Taki tytuł nosi także dwutomowy przewodnik, przygotowany przez nasze muzeum. Armia Krajowa jest zarówno częścią wielkiej, narodowej historii, jak i historii regionalnej. Do dziś w Małopolsce zachowały setki miejsc pamięci o czynie AK, o jej żołnierzach, dowódcach, potyczkach, pacyfikacjach dokonywanych przez Niemców, o zrzutach alianckich z pomocą dla tej największej armii podziemnej - mówi Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila". - Odznaka, zaprojektowana przez wybitnego krakowskiego rzeźbiarza i medaliera prof. Stefana Dousę, będzie świadectwem przejścia minimum 6 spośród 24 szlaków wspomnianego przewodnika. Można je będzie przejść zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo - podczas bezpłatnych rajdów, które będzie organizowała nasza placówka - dodaje dyrektor Szarek. Odznakę wykonano z mosiądzu. Ma średnicę 3 cm, wyposażona jest we wkręt umożliwiający mocowanie do ubrania. Przewidziano także odznaki honorowe, w formie medalu, którymi będą wyróżniane osoby indywidualne oraz instytucje.

Zaplanowano również zorganizowanie wystaw czasowych. - W czasie wojny walczono nie tylko karabinem, lecz także słowem. Drukowano czasopisma informacyjne oraz kulturalne. Ofiarę życia złożyli m.in. poeci: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Krystyna Krahelska i Józef Szczepański. Przypomnimy ich w czerwcu ekspozycją "Poeci podziemia. Słowo i czyn", zorganizowaną na dziedzińcu muzeum - wspomniał dyrektor Szarek. Zostanie m.in. odtworzony wygląd drukarni podziemnej. Będzie można zobaczyć faksymile czasopism wydawanych w podziemiu, m.in. krakowskiej harcerskiej "Watry" oraz warszawskiego pisma literackiego "Sztuka i Naród".

Jesienią natomiast zostanie pokazana wystawa "Rzeczpospolite Partyzanckie i wyzwolone miasta", pokazująca działania AK na terenach objętych w 1944 r. Akcją "Burza". - Dramatycznym epilogiem "Burzy" było wywiezienie i internowanie przez Sowietów tysięcy żołnierzy AK. Świadectwem pobytu 3 tys. z nich w obozie NKWD w Diagilewie koło Riazania jest m.in. kilkaset wykonanych ołówkiem portretów rysunkowych internowanych. Pokażemy je na wystawie "Riazańczycy" - zapowiada dyrektor Szarek.