List jest odczytywany we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czyli 18 lutego.

"Wraz ze Środą Popielcową weszliśmy w czas, w którym Chrystus głosem Kościoła wzywa każdą i każdego z nas do nawrócenia poprzez jałmużnę, post i modlitwę, a przez to do jeszcze bardziej głębokiej wiary w nadchodzące Królestwo Boże. Równocześnie tegoroczny Wielki Post jest dla naszej Archidiecezji czasem szczególnym. Ma on bowiem stać się czasem duchowego przygotowania i wewnętrznej przemiany w obliczu Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej, który rozpocznie się Mszą świętą Krzyżma w Wielki Czwartek, 28 marca, i trwać będzie do soboty 15 czerwca 2024 roku. W tym świętym czasie będziemy na nowo uświadamiać sobie godność dziecka Bożego, która stała się naszym udziałem w chwili przyjęcia przez nas sakramentu Chrztu świętego" - pisze arcybiskup, dodając że odnawiając przyrzeczenia chrzcielne w Wielką Sobotę, koniecznie musimy wyrzec się grzechu oraz wszystkiego, co do złego prowadzi.

"Zdajemy sobie sprawę, że ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiły się różnego rodzaju zagrożenia, wobec których nie możemy pozostawać obojętnymi. Inaczej stalibyśmy się winni grzechu zaniedbania. Jesteśmy bowiem świadkami zwiększającej się coraz bardziej pogardy wobec nowopowstającego życia, wyrażającej się m.in. w programach coraz łatwiejszego dostępu do aborcji, a także w promowaniu - również w odniesieniu do małoletnich dziewcząt - tzw. pigułki dzień po. Wraz z tym idzie w parze łamanie sumień lekarzy i tworzenie takich uregulowań prawnych, które wymuszają na szpitalach przeprowadzanie aborcji. Na to wszystko absolutnie nie możemy się zgodzić!" - podkreśla hierarcha.

Wskazuje też na problem postulatu zmniejszenia liczby godzin lekcji religii w szkołach, podczas których przekazuje się młodzieży prawdę o Bogu i człowieku oraz najwspanialsze wartości humanistyczne. "Dlaczego po raz kolejny w naszych najnowszych dziejach o obliczu ideowym i o wierze zdecydowanej większości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma decydować ich wyraźna mniejszość? Gdzie tu jest miejsce na wzajemny szacunek i właściwie rozumianą tolerancję?" - zastanawia się metropolita.

Nawiązując do zbliżającego się Kongresu Eucharystycznego, arcybiskup pisze również, że podczas tego wydarzenia, które w naszej archidiecezji odbędzie się po raz pierwszy w historii, będziemy dziękować Bogu za dar tego sakramentu. Co ważne, będziemy to robić wraz z wybitnymi i świętymi świadkami wiary z czasów dawnych i współczesnych. Będzie to m.in. beatyfikowana niedawno rodzina Ulmów (peregrynacja ich relikwii odbędzie się w Kościele krakowskim od 6 do 13 kwietnia), św. Jan Paweł II, św. Stanisław Biskup i Męczennik, bł. ks. Piotr Edward Dańkowski (zamordowany w Auschwitz w 1942 r.), bł. ks. Władysław Bukowiński (nazwany "apostołem Kazachstanu") oraz sł. Boży ks. Michał Rapacz, którego data beatyfikacji została wyznaczona na zakończenie kongresu, 15 czerwca.

"Drodzy Siostry i Bracia! U progu Wielkiego Postu 2024 roku, który ma nas wszystkich przygotować do Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej, proszę Was bardzo: zróbcie wszystko, aby Eucharystia mogła Was przeniknąć płomieniem Bożej miłości. Otwórzcie się na jej błogosławione działanie, aby również poprzez każdą i każdego z Was polska ziemia mogła ujrzeć, że jest związana z niebem" - apeluje metropolita.

Pełną treść listu można przeczytać TUTAJ.