W parafii trwa budowa kościoła, dlatego Msza św. została odprawiona w kaplicy, która jest tymczasowym miejscem nabożeństw i spotkań.

Jak zauważył w homilii arcybiskup, w pięknym i szlachetnym dźwięku nowego dzwonu należy usłyszeć słowa samego Jezusa: "Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". A skoro dzwon będzie nosił imię św. Jana Pawła II, to oznacza, że w jego brzmieniu należy także usłyszeć głos wielkiego papieża z Polski.

- Usłyszeć głos św. Jana Pawła II to ukochać Eucharystię. Papież był jej niezwykłym świadkiem i bardzo ją ukochał. Mogą to potwierdzić wszyscy, którzy widzieli, z jak wielką czcią Ojciec Święty sprawował Najświętszą Ofiarę. Św. Jan Paweł II, mimo otaczających go wiernych, pragnął każdą chwilę spędzać przed Najświętszym Sakramentem - mówił arcybiskup.

Dodał, że tegoroczny Wielki Post jest czasem przygotowania do Kongresu Eucharystycznego, który rozpocznie się w Wielki Czwartek i zakończy 15 czerwca. Będzie on przeżywany pod patronatem kapłanów, związanych z Eucharystią: św. Jana Pawła II, bł. ks. Piotra Dańkowskiego, który zmarł w Auschwitz w Wielki Piątek 1942 r., po tygodniu kaźni, bł. ks. Władysława Bukowińskiego, oraz sł. Bożego ks. Michała Rapacza, którego beatyfikacja odbędzie się 15 czerwca, podczas Mszy św. kończącej kongres. Tę datę oficjalnie potwierdził już papież Franciszek.

- Ks. Michał Rapacz został nam dany dziś na ten czas jako punkt odniesienia, by zrozumieć, co znaczy prawdziwe nawrócenie. Co znaczy wierzyć w Chrystusa i Jego Ewangelię, bronić podstawowych wartości. Co znaczy wymagać od siebie i innych, by wiara w naszym narodzie mogła się nieustannie rozwijać, a Polska rosła w siłę duchową. Polska była, jest i będzie silna jedynie pod warunkiem, że będzie wierna Chrystusowi - podkreślił arcybiskup. Stwierdził, że egoizm, zapatrzenie w siebie, łamanie prawa, wyrzucanie religii ze szkół są alarmujące i niedopuszczalne. Przypomniał też wezwanie św. Pawła do Rzymian: "Zło dobrem zwyciężaj" i podkreślił, że jest to droga Chrystusa. Dlatego dźwięk dzwonu będzie wzywał wszystkich do odwagi trwania przy Chrystusie i przezwyciężania zła miłością.