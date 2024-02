Abp Jędraszewski do kapłanów: nasz Bóg jest miłością i prawdą  

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski przywołał refren piosenki, którą usłyszał w radiu: "Mój Bóg, nazywa się «nie wiem»”, mój Bóg nazywa się «nie»”. - Nasz program musi być inni. My kapłani mówimy co innego. Dla nas Bóg to Miłość i Prawda, a Bóg nazywa się «Tak» - mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że to program każdego chrześcijanina od momentu chrztu, a zwłaszcza kapłana, który zobowiązał się podczas święceń iść drogą Chrystusa, na chwałę Ojca i dla zbawienia świata. – Kapłan musi wiedzieć, jakie jest imię Boga, którego głosi i całe życie kapłańskie, każdy gest jego życia musi być "tak" na chwałę Ojca - dodawał.

Metropolita zwrócił uwagę, że trwający Wielki Post jest czasem przygotowania do Kongresu Eucharystycznego w Archidiecezji Krakowskiej, którego kulminacją będzie beatyfikacja ks. Michała Rapacza 15 czerwca 2024 r. Arcybiskup zaznaczył, że zaangażował się w sprawę beatyfikacji proboszcza z Płok, bo przypomniała mu się postać poznańskiego kapłana, którego życie było niezwykle podobne do życia ks. Rapacza. Był nim ks. Stanisław Streich, pracujący koło Poznania.

Zgromadzonych kapłanów pozdrowił ks. Maciej Ścibor, kustosz ludźmierskiego sanktuarium. Oprócz uroczystej Mszy św. w bazylice mniejszej była jeszcze adoracja przed Najświętszym Sakramentem i konferencja w Domu Pielgrzyma.

Do Królowej Podhala przyjechali duchowni reprezentujący dekanaty: Białka Tatrzańska, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Mszana Dolna, Niedzica, Nowy Targ, Rabka, Zakopane. Stolicę polskich Tatr reprezentował m.in. ks. infułat Stanisław Olszówka, dziekan zakopiański Bogusław Filipiak i kustosz sanktuarium Najświętszej Rodziny, przybył także ks. dr Marian Mucha, kustosz Narodowego Sanktuarium na Krzeptówkach. W pielgrzymce uczestniczył także dziekan nowotarski ks. prałat Stanisław Strojek. Łącznie w ludźmierskiej pielgrzymce wzięło udział około 80 duchownych.

Przed wyjazdem z Ludźmierza kapłani spotkali się na wspólnej kawie i poczęstunku.

Kapłani z innych części archidiecezji uczestniczyli w Pielgrzym Pokutnej w innych miejscach: Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, i kościele Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy.