Modlitwa o pokój w Ukrainie  

W programie tego wieczornego czuwania w drugą rocznicę wybuchu niesprawiedliwej wojny zaplanowano Różaniec, Apel Maryjny i modlitwę w intencji pokoju. Do modlitwy można włączyć się także przez transmisję online na stronie www.faustyna.pl.

Most Jedności i Braterstwa w modlitwie odbędzie się już po raz drugi i jest inicjatywą krakowskich Rycerzy Kolumba, zachęcających do ciągłej troski i modlitwy o pokój w udręczonej wojną Ukrainie. - Stała intencja modlitwy o pokój to niejedyna inicjatywa podejmowana na rzecz Ukrainy przez krakowskie wspólnoty rycerzy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy troszczyliśmy się też o zapewnienie i przekazanie najbardziej potrzebnych darów - mówi Tomasz Konturek, lider rycerskiej wspólnoty działającej w krakowskich Łagiewnikach. - Dotychczas krakowscy Rycerze Kolumba przygotowali łącznie ponad 16 500 paczek z żywnością, które trafiły do Ukrainy i były dystrybuowane przez lokalnych rycerzy wśród najbardziej potrzebujących. Nasza wspólnota nie zapomina również o najmłodszych - o dzieciach i młodzieży, przekazując dary z inicjatywy "Kurtki dla dzieci". Te działania będą nadal kontynuowane w najbliższych tygodniach. Planujemy przygotować kolejne paczki, które trafią do Ukrainy - dodał T. Konturek.

Jak podkreślił, takie czynności to zobowiązanie względem potrzebujących pomocy. - Zaangażowanie Rycerzy Kolumba w pomoc Ukrainie nie ustaje. Dla nas takie inicjatywy są wypełnieniem zasad miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu, którymi kierujemy się na co dzień. Chcemy nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Od ponad 140 lat rycerze stoją po stronie bezbronnych i potrzebujących - podkreślił T. Konturek.

Podobne akcje, dzięki międzynarodowej współpracy rycerzy i przy wsparciu finansowym prowadzonego przez nich Funduszu Solidarności z Ukrainą, odbywają się w kilkudziesięciu różnych miastach w Polsce, w których działają Rycerze Kolumba, m.in. w Warszawie, Radomiu czy Częstochowie.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 r. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 mln mężczyzn. W Polsce obecni są od ponad 18 lat i liczą ponad 7 tys. członków działających w niemal 300 parafiach na terenie 33 diecezji. Delegatem stanowym, przywódcą rycerzy w Polsce jest Krzysztof Zuba, a kapelanem stanowym, czyli ich krajowym duszpasterzem - abp Wacław Depo.