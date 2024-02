O pokój dla Ukrainy  

W niedzielę 25 lutego wieczorem w kaplicy klasztornej sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Rycerze Kolumba działający w Krakowie zorganizowali Most Jedności i Braterstwa.

W drugą rocznicę wybuchu niesprawiedliwej wojny odbyły się Różaniec, Apel Maryjny i modlitwa w intencji pokoju. W nabożeństwie można było uczestniczyć przez transmisję online na stronie www.faustyna.pl. "Każdego dnia, kiedy zza naszej wschodniej granicy docierają okrutne wieści o kolejnych zabitych i rannych, uświadamiamy sobie, że po ludzku nie jesteśmy nic w stanie zrobić. Od dwóch lat wierzymy i ufamy, że tylko Ty, Jezu, Książę Pokoju, możesz dać Ukrainie pokój. Możesz poruszyć serca rządzących, aby zaprzestali działań wojennych. Prosimy o pokój i zgodę. Niech już nie będzie dramatu śmierci, łez i opuszczenia. Prosimy Cię, by rychło nastała wiosna w sercach ludzi, by odrodziło się życie, a zniknęły ból, smutek, strach i niepewność" - brzmiał fragment modlitwy.

Most Jedności i Braterstwa w modlitwie odbył się już po raz drugi i jest inicjatywą krakowskich Rycerzy Kolumba, zachęcających do ciągłej troski i modlitwy o pokój w udręczonej wojną Ukrainie. - Ufamy, że - zgodnie z zapewnieniem Jezusa - gdzie dwa lub trzej gromadzą się w Jego imię, tam On jest i nasze błagalne modlitwy przez wstawiennictwo Maryi zostaną wysłuchane - podsumował Tomasz Konturek, lider rycerskiej wspólnoty działającej w krakowskich Łagiewnikach.

To niejedyne działania wspólnoty z Łagiewnik na rzecz Ukrainy. Dotychczas Rycerze Kolumba z Krakowa przygotowali łącznie ponad 16 500 sztuk paczek z żywnością, które trafiły do Ukrainy i były dystrybuowane przez lokalnych rycerzy wśród najbardziej potrzebujących. - Nasza wspólnota nie zapomina również o najmłodszych - o dzieciach i młodzieży, przekazując dary z inicjatywy "Kurtki dla dzieci". Te działania będą nadal kontynuowane w najbliższych tygodniach. Planujemy przygotować kolejne paczki, które trafią do Ukrainy - dodał T. Konturek.

Podobne akcje, dzięki międzynarodowej współpracy rycerzy i przy wsparciu finansowym prowadzonego przez nich Funduszu Solidarności z Ukrainą, odbywają się w kilkudziesięciu różnych miastach w Polsce, w których działają Rycerze Kolumba, m.in. w Warszawie, Radomiu czy Częstochowie.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 r. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 mln mężczyzn. W Polsce obecni są od ponad 18 lat i liczą ponad 7 tys. członków działających w prawie 300 parafiach na terenie 33 diecezji. Delegatem stanowym, przywódcą rycerzy w Polsce jest Krzysztof Zuba, a kapelanem stanowym, czyli ich krajowym duszpasterzem - abp Wacław Depo.