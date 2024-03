Nagroda im. o. Musiała  

Nagrodę im. o. Musiała ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Laureatów wybiera kapituła, której przewodniczy rektor UJ. W tym roku została przyznana po raz 16. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Robert Szuchta jest historykiem, nauczycielem w jednym z warszawskich liceów, współtwórcą podręczników do nauczania historii. Jest autorem fundamentalnej pracy "1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki". We wstępie do niej pisał: "»Nie ma historii Żydów bez historii Polski, tak jak i nie ma historii Polski bez historii Żydów polskich«. Ani my, Polacy, ani współcześni Żydzi nie zrozumiemy własnej historii, jeśli nie poznamy historii polskich Żydów. To awers i rewers tej samej monety". Dorobek R. Szuchty obejmuje także kilkadziesiąt artykułów poświęconych historii oraz metodyce nauczania o Holocauście. Swoją wiedzę i pasję przekazuje również podczas wykładów i spotkań. Jest też współautorem - wraz z Piotrem Trojańskim - pierwszego w Polsce programu nauczania o historii, kulturze i zagładzie Żydów oraz książki pomocniczej do nauczania historii "Holokaust - zrozumieć dlaczego".

Agnieszka Cahn jest działaczką społeczną, animatorką, nauczycielką, badaczką historii Żydów w Myślenicach. Jest pomysłodawczynią i współzałożycielką Stowarzyszenia "Wspólnota Myślenice", podejmującego różnorodne inicjatywy w tej dziedzinie, generalnie służąc przywracaniu i pielęgnowaniu pamięci o żydowskiej społeczności Myślenic, która przed wojną stanowiła około jednej trzeciej ludności tego niewielkiego miasta. Mieszkając w Cambridge, jest dyrektorką tamtejszego chederu (szkoły religijnej dla młodszych dzieci) reformowanej synagogi Beit Shalom.

Na uroczystość, oprócz zwykłych w takich razach gości, przybyli licznie liderzy polskiej społeczności żydowskiej z naczelnym rabinem RP Michaelem Schudrichem. Nagrody po raz ostatni wręczał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel, który w związku z zakończeniem kadencji ustępuje ze stanowiska przewodniczącego kapituły Nagrody Musiała.