Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele Matki Bożej Śnieżnej celebrowana pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza oraz biskupa Jana Zająca z Krakowa. Modlitwę uświetniła orkiestra dęta OSP Tokarnia i inni muzycy. – Wspominamy dzisiaj Katarzynę Filipek, która miłością serca otworzyła drzwi swojego domu dla potrzebujących. Postąpiła zgodnie z zawołaniem, które dobrze znamy: "Błogosławieni miłosierni, którzy miłosierdzia dostąpią". To wszystko działo się w mrocznych czasach wojny, ale w postawie Katarzyny było światło nadziei i miłości. Zawołanie na medalu Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, które brzmi: "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" jest naszym współczesnym wezwaniem i zarazem zadaniem. Wzbudza w nas szczere pragnienia odważnego chrześcijańskiego życia – podkreślał bp Zając.

Katarzyna Filipek za ukrywanie Żydów została aresztowana, brutalnie przesłuchiwana i rozstrzelana 6 marca 1944 r. w Nowym Targu-Borze, na podstawie wyroku niemieckiego okupacyjmego Sądu Doraźnego (Standgericht) z 21 lutego 1944 r. Za swoją odwagę 13 października 1988 r. została pośmiertnie odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pozostawiła siedmioro dzieci, które zostały sierotami. Tata, a mąż Katarzyny zmarł bowiem w 1939 r. Jej postaci poświęcono film telewizyjny z cyklu "Waleczne z gór".

Jak przypomniał ks. proboszcz Robert Pietrzyk nie należy zapomnieć także o Stefanie Bargliku, sołtysie, który wraz ze swoją żoną Marią również zginął za to, że pomagał ludności żydowskiej. - Osłonięcie pomnika zamordowanej przez Niemców Katarzyny Filipek, matki siedmiorga osieroconych dzieci, nie może być tylko upamiętnieniem i wspomnieniem tego tragicznego wydarzenia, jakie miało miejsce w 1944 roku. Z jednej strony jest to niewątpliwie wspaniała lekcja historii, zwłaszcza dla młodego pokolenia; jest to także lekcja patriotyzmu - miłości do Ojczyzny, ale takie uroczystości, jak beatyfikacja rodziny Ulmów, czy ta dzisiejsza nasza uroczystość uczą nas także wiary. To właśnie ideały i wartości chrześcijańskie wyniesione ze swoich rodzinnych domów otwarły zarówno drzwi domu rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, jak również drzwi domu wdowy Katarzyny Filipek, która przyjęła pod swój dach uciekającą sześcioosobową rodzinę Żydowską nie bacząc na grożące niebezpieczeństwa - podkreślał ks. Pietrzyk.

Popiersie zostało odsłonięte w parku dworskim obok kościoła. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych ze strony rządowej i prezydenckiej, a także wojewódzkiej, parlamentarzyści, delegacje władz samorządowych z Gminy Tokarnia i okolic, Kliszczackiego Centrum Kultury, Instytutu Pamięci Narodowej, Grupy Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej i rodzina zamordowanej. Obecni byli również górale ze Związku Podhalan i żołnierze Wojska Polskiego oraz harcerze. Wszyscy oni złożyli też wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem bohaterki II wojny światowej. Podczas uroczystości obecne były delegacje z pocztami sztandarowymi różnych organizacji i instytucji oraz szkół.

Katarzynę Filipek upamiętniono także poprzez prelekcję pt. „Wieś w czasie okupacji. Postawy Polaków wobec zagłady Żydów", którą wygłosił Bartłomiej Dyrcz, dyrektor KCK Tokarnia. Z kolei dla uczniów starszych klas zorganizowano widowisko „Sprawiedliwi”.

Podczas niedzielnych uroczystości odbył się krótki recital i przedstawienie młodzieży z bardzo symbolicznym zakończeniem. Aktorzy, którzy wcielili się w dzieci zamordowanej wypuścili w niebo białe gołębie.