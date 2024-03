"Beczka" świętuje

Organizacja jubileuszu to ogromne przedsięwzięcie, dlatego chętni mogą wesprzeć ten cel finansowo na stronie www.b60.dominikanie.pl. Niezbędna jest również modlitwa. Przekazać można też prywatne materiały archiwalne.

"Beczka" powstała 29 września 1964 r. mocą decyzji ówczesnego prowincjała o. Jana Janczaka OP. Nazwę „Beczka” wymyślił pierwszy duszpasterz akademicki u krakowskich dominikanów, o. Tomasz Pawłowski OP.

Piersi żacy we wspólnocie znaleźli się poprzez spowiedź - dostawali za pokutę przyjście na „siódemkę” w dni powszednie lub na „dziewiątkę” w niedzielę, czyli Msze św., po których byli zapraszani przez zakonników na chleb ze smalcem i kawę zbożową.

Początki "Beczki" pamięta Jan Wilk, który w duszpasterstwie znalazł się właśnie w 1964 r., kiedy był na trzecim roku matematyki. - To była niezwykła nowość, charakteryzująca się wyjątkowym klimatem budowania relacji z Bogiem i bliźnim. Dla mnie osobiście to była niezwykła szkoła życia w duchu chrześcijańskim, którą nazwałbym wręcz drugim fakultetem, obok tego głównego akademickiego w tamtym okresie mojego życia - ocenia.

Z okazji przypadającego w tym roku 60-lecia istnienia dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego w Krakowie zaplanowano szereg wydarzeń. Główne odbędą się w październiku i będą się składać z międzypokoleniowych spotkań członków "Beczki", jubileuszowego balu, wystaw, koncertów oraz rekolekcji. Powstanie również specjalny film, który przybliży historię wspólnoty. - To, co daje przebywanie w "Beczce" to umiejętność budowania Kościoła, bez względu na miejsce, w którym człowiek aktualnie przebywa. Sądzę, że to, co wyróżnia osoby przynależące do naszego duszpasterstwa to przekazywanie światła Chrystusa swoim życiem, z którego wynika realne działania na rzecz Boga i bliźniego - podkreśla Lidia Majda, która jest odpowiedzialna za organizację wydarzeń jubileuszowych.

Dominikańskie DA "Beczka" to nie jedna, a kilkanaście grup, a dokładniej: ministrancka, schola, charytatywna, dla doktorantów i pracowników naukowych, biblijna, formacyjna, wprowadzająca w wiarę, lectio divina, o kulturze współczesnej, dla par, teatralna, sportowa oraz literacka. Dla studentów krakowskich, dla których Bóg jest na pierwszym miejscu, to miejsce, którego nie można nie odwiedzić choć raz podczas lat studenckich w stolicy Małopolski.