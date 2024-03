Na przybywających czeka blisko 50 polskich wystawców, którzy prezentują szeroką gamę usług i produktów wspierających rozwój i wychowanie dziecka. Często są to producenci, którzy znaleźli własną i niepowtarzalną niszę w ramach działań wspomagających rodziców.

- Staramy się propagować metodę pozytywnej dyscypliny. Nie ma rodzicielstwa bez potyczek i upadków, ale korzystając z doświadczenia innych, da się wypracować podejście do dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, co nie wyklucza stawiania mądrych granic - mówi Monika Pietruszka z firmy Perspektywa Dziecka.

Z kolei Magdalena Godziszko, założycielka GoodWood, wskazuje, że od najwcześniejszych lat dzieci potrzebują aktywizacji ruchowej. - Niestety jest o nią coraz trudniej, bo świat skupia się bardziej na ekranach telewizorów czy smartfonów, zamiast na poznawaniu atrakcji na świeżym powietrzu. Nasze produkty są odpowiedzią na ten brak ruchu wśród współczesnych dzieci, które można zachęcić do niego również w domu - wyjaśnia.

Istotny jest też rozwój motoryki małej. - Zabawki, które potrafią zająć dzieci na jak najdłużej i jednocześnie wspierać rozwój ich wyobraźni są niezwykle potrzebne. Nasze klocki stwarzają możliwość nieograniczonego kreowania przestrzeni przez pociechy i daje to niezwykłe rezultaty - przekonuje Kamil Pociecha z firmy Qubtrix.

Potwierdza to Joanna Biaduń z Fabryki Młodych Talentów. - Zajęcia umuzykalniające dla dzieci, jak i nauka gry na instrumencie, np. poprzez zabawę, to bardzo ważny obszar, który może wpłynąć na poszerzenie sensoryki małej i kompetencji młodego człowieka - tłumaczy.

Na wydarzeniu nie zabrakło książkowych perełek dla rodziców. - Naszymi książkami przybliżamy doświadczenia z życia człowieka, których nie widzimy, a które są w nim nieodzowne, takie jak uczucia, zapachy, a nawet logikę i matematykę. Wszystko po to, by dzieci lepiej je rozumiały - podkreśla Marek Włodarski z Wydawnictwa Babaryba.

Trwające targi to jednak nie tylko wystawcy. To także wiele przestrzeni aktywizujących dzieci, które odwiedzają wydarzenie wraz z rodzicami. Na niedzielę organizatorzy przygotowali również kilka bezpłatnych wykładów dla rodziców, m.in. o tym, jak zdrowo nosić dzieci, czy jak radzić sobie ze złością pociech.

- Dobrze, że jest taka przestrzeń, gdzie człowiek może poszukać inspiracji dla swojego rodzicielstwa, jak i trochę odpocząć, kiedy dzieci zajmują się różnymi atrakcjami - przyznaje pani Kasia, która na wydarzenie przyszła z dwuletnim synkiem.

Mamaville to wydarzenie skierowane do kobiet w ciąży, świeżo upieczonych rodziców, rodzin z dziećmi oraz każdego zainteresowanego tematyką macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa. To już 10. edycja tych ogólnopolskich targów, a w Krakowie goszczą one po raz 8.

- Nie da się ukryć, że wiele osób zostając rodzicem nie ma od razu wiedzy czy doświadczenia, jak dobrze wspierać rozwój malucha. Czasem też ta wiedza jest trudno dostępna. My staramy się przekazać ją przez te dwa dni w pigułce, zarówno poprzez produkty naszych wystawców, jak i doświadczenie zaproszonych wykładowców - zachęca do udziału w drugim, niedzielnym dniu wydarzeniu Maja Kostrzewa, współwłaścicielka Mamaville.

Szczegółowe informacje o krakowskiej odsłonie Targów Mamaville można znaleźć na stronie www.mamaville.pl.