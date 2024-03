Książka na 80. rocznicę męczeńskiej śmierci Ulmów  

Publikacja wydana została z myślą o 80. rocznicy śmierci błogosławionej rodziny Ulmów, która wypada w najbliższą niedzielę, 24 marca. Powstała w oparciu o zapis rozmowy (w formie wywiadu) pomiędzy ks. Pawłem Tołpą, byłym wikariuszem w Markowej, gdzie za ochronę Żydów Ulmowie ponieśli męczeńską śmierć, a Jerzym Ulmą, bratankiem bł. Józefa Ulmy.

- Jestem przekonany, że ta książka to realizacja swoistego moralnego obowiązku, jaki ciążył nad jej autorem, kustoszem bezcennych wspomnień o nowych błogosławionych. Cieszę się, że uznał on, iż to już czas, by ukazać światu przynajmniej niektóre z nich - ocenia ks. Tołpa.

Książka to wzruszający, a przy tym odkrywczy i pełen nieznanych dotąd faktów, przekaz bliskiego krewnego bohaterskiej rodziny Ulmów. Można powiedzieć, że to prawdziwa podróż przez łańcuch pokoleń. Zawiera niepublikowane, unikatowe materiały, rodzinne fotografie, oryginalne zapiski opisywanego błogosławionego, a także fragmenty pamiętnika Władysława Ulmy, brata Józefa i ojca autora.

Do przeczytania książki zachęca Radosław Pazura. 'Dziękuję panu Jerzemu Ulmie, że kultywuje pamięć o swoich błogosławionych krewnych i się nią z nami dzieli. Jego świadectwo przypomina nam dzisiaj o najważniejszych wartościach. Te, mimo upływu czasu, się nie zmieniają. Polecam i pozdrawiam" - brzmi jego recenzja.

Jak przekonuje Jolanta Kozakiewicz, prezes krakowskiego Domu Wydawniczego "Rafael", z kart tej publikacji wyłania się obraz wspaniałego człowieka, którego pierwszym i najważniejszym życiowym celem była miłość oraz oddanie Bogu, swojej rodzinie i bliźnim.

- Prezentuje też ona Józefa Ulmę jako człowieka wielu pasji, zakochanego w literaturze, teatrze i muzyce, a także miłośnika fotografii, sadownictwa, pszczelarstwa czy narciarstwa. Przede wszystkim zaś zakochanego męża, który projektuje wymarzony wspólnie z Wiktorią dom, jak również troskliwego ojca przygotowującego się na przyjęcie kolejnego dziecka - opisuje.

Szczegółowe informacje o książce „Błogosławiony Józef Ulma. Opowieść pisana życiem" można uzyskać na www.rafael.pl.

Zamordowana w czasie wojny za ukrywanie Żydów rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmioro dzieci została ogłoszona błogosławioną w niedzielę 10 września 2023 r. Uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.