Zachęcamy do udziału w Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej  

O. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik sanktuarium pasyjno-maryjnego, zachęca, by przyjechać do polskiej Jerozolimy i zostawić tu wszystkie swoje życiowe dramaty. - Oddaj je cierpiącemu Jezusowi i Jego Bolesnej Matce, a odzyskasz wewnętrzny spokój - przekonuje.

Dobrą okazją do tego będą obchody najważniejszych dla każdego chrześcijanina dni w roku, które rozpoczną się już 24 marca, czyli w Niedzielę Palmową. Na godz. 15 zaplanowano inaugurację Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej - jego uczestnicy zobaczą wtedy radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz scenę wypędzenia przekupniów ze świątyni (przy kaplicy św. Rafała).

Kolejne części misterium odbędą się w Wielką Środę o godz. 20 ("Uczta u Szymona", "Zdrada Judasza" i "Posiedzenie Wysokiej Rady") oraz w Wielki Czwartek - po Gorzkich Żalach (godz. 13) przyjdzie czas na "Umycie nóg Apostołom", procesję pasyjną do pałacu Kajfasza oraz wieczorny sąd "U Kajfasza", po którym odprawiona zostanie Msza św. w Wieczerniku i rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w piwnicy domu Kajfasza. W Wielki Piątek już od godz. 6 rano trwać będzie sąd "U Kajfasza", a ok. godz. 8 zostanie odczytany dekret "U Piłata", po którym tradycyjne słowo pasterskie wygłosi abp Marek Jędraszewski. Później na Golgotę wyruszy Droga Krzyżowa, po której rozpocznie się liturgia Wielkiego Piątku przy kościele Ukrzyżowania.

W Wielką Sobotę liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19, a w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego procesja rezurekcyjna z Grobu Pańskiego do bazyliki wyruszy o godz. 6 rano.

- O misteriach myślę z wielkim onieśmieleniem, bo obserwuję je i uczestniczę w nich od lat, ale w tym roku po raz pierwszy będę przewodniczył uroczystościom Wielkiego Tygodnia jako kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mam świadomość, że to, co dzieje się na dróżkach, można nazwać jedną, wielką siłą modlitwy, która trwa już 400 lat i niesie nawet 100 tys. ludzi towarzyszących Jezusowi i Jego Matce w drodze na ukrzyżowanie oraz czekających na Zmartwychwstanie. Patrzę na nich z wielką pokorą, bo nie przeszkadzają im nawet najtrudniejsze warunku pogodowe: deszcz, błoto, śnieg, mróz. Każdy wie, po co tutaj przyjechał, a wielu z tych pielgrzymów Kalwarię „wyssało z mlekiem matki” - komentuje o. Cyprian Moryc OFM i dodaje, że dla niego Kalwaria jest niczym piąta Ewangelia.

Szczegółowy program uroczystości można znaleźć na www.kalwaria.eu.