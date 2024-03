Nabożeństwu przewodniczył bp Robert Chrząszcz, który podczas rozważań analizował pytanie Piłata "Cóż to jest prawda?". Autorem rozważań był zaś ks. Łukasz Gołaś SAC, który przez ponad 8 lat pracował w parafii Matki Bożej Pocieszenia na Bulwarowej, zakładając tam m.in. radio Pallotti.fm.

- Przez te wszystkie lata doświadczyłem spotkania z drugim człowiekiem, poznałem wiele historii i wydarzeń, które przeżywałem razem z mieszkańcami tej części Krakowa. Myślę, że z tego przeżycia i z tych historii niejako powstały te rozważania, a każda Droga Krzyżowa jest spotkaniem nie tylko z Chrystusem, ale również z samym sobą - przyznał kapłan.

- Nowa Huto! Miałaś być miastem bez Boga. (…) Nie udało się. Bo zwyciężyła prawda. Bo zwyciężył krzyż! Najpierw ten cudowny z pobliskiej Mogiły, a potem ten ze skrzyżowania Marksa i Majkowskiego - dziś osiedla Teatralnego. Krzyż Nowej Huty - Krzyż Nowohucki (…) - mówił bp Chrząszcz, dodając, że w życiu trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie "Kim ma być dla mnie Jezus?". Od tej odpowiedzi zależy bowiem, jak będą wyglądały moje wybory i jak potoczy się moje życie

Bp Chrząszcz poprosił również zebranych, by w swym życiu nigdy nie stracili relacji z Chrystusem oraz by nie zagubili krzyża. - Żyjemy w trudnych czasach, ale Droga Krzyżowa uczy nas, że to, co trudne, ma sens. (…) Wymagajmy od siebie. Starajmy się żyć przy Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa - zachęcił i pobłogosławił wiernych relikwiami Krzyża Świętego.