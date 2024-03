Msza Krzyżma rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia stuł z symbolami Kongresu Eucharystycznego, które otrzymali wszyscy obecni na tej uroczystości kapłani. Metropolita zapewniał przy tym, że czekał na ten dzień pragnąć sprawować Eucharystię z prezbiterium krakowskim, i wspólnie otwierając to pierwsze w historii archidiecezji wydarzenie kierujące wszystkich ku tajemnicy Eucharystii. - Przez jednakowy kształt stuł chcemy wyrazić naszą jedność - przekonywał metropolita dodając, że nie chodzi tylko o zewnętrzny i estetyczny wymiar jedności, ale eklezjalny, co wyraził Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy nazywając apostołów przyjaciółmi. - Tak nazwał On każdego z nas w chwili przyjmowania święceń kapłańskich. Jako Jego przyjaciele czujemy więź właśnie z Nim, przy całej naszej niegodności i świadomości niezasługiwania na ten tytuł - zaznaczył arcybiskup.

W homilii przywołał też List Jana Pawła II "Dominicae Cenae" o tajemnicy i kulcie Eucharystii przygotowany na Wielki Czwartek 1980 r. i wskazał siedem aspektów tego, co znaczy Eucharystia i co znaczy być sługą Eucharystii. Apelował również, by całe kapłańskie życie było kultem, czyli wielbieniem Boga; aby ten kult "przedłużał się" poza samo sprawowanie Eucharystii w inne formy kultu, np. nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, adoracje, wystawienia, godziny święte, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy właśnie kongresy eucharystyczne.

Abp Jędraszewski wskazał także, iż Eucharystia jest źródłem miłości Boga i bliźniego, które tę miłość "przypomina, uobecnia i urzeczywistnia". - Dzięki Niej, otwiera się przed każdym z nas kapłanów niezmierzona przestrzeń otwarcia się na drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który oczekuje naszego wsparcia i naszej pomocy, który cierpi i jest samotny. (…) Jeśli kapłani całym swoim życiem będą odpowiadali na nieskończoną miłość Boga, to całe ich życie będzie przyjmowało "sakramentalny styl" a "kult eucharystyczny stanie się ośrodkiem i celem całego życia". Sprawując zaś Eucharystię wchodzimy w sposób niezwykły, jedyny w strefę sacrum, która pozwala nam zrozumieć siebie jako kapłana-liturga - wskazał metropolita.

Przypomniał on w końcu trzy święte postaci związane z archidiecezją krakowską, które są patronami Kongresu Eucharystycznego. Są to św. Jadwiga Królowa (pod wpływem traktatu "O ustanowieniu Eucharystii" zapragnęła, aby w katedrze na Wawelu nieustannie rozbrzmiewała chwała Pańska, dlatego założyła Kolegium Psałterzystów), sł. Boży ks. Michał Rapacz (będzie on beatyfikowany na zakończenie kongresu, czyli 15 czerwca) oraz św. Jan Paweł II, który w maksymalny sposób ukochał Eucharystię.

Wstępem do wydarzeń kongresowych (kongres trwać będzie pod hasłem "Jestem z wami") będzie peregrynacja (od 6 do 13 kwietnia) relikwii błogosławionej rodziny Ulmów, które odwiedzą 7 świątyń naszej diecezji. Następnie, we wszystkich parafiach diecezji, w trzy niedziele wielkanocne (14, 21 i 28 kwietnia będą głoszone kazania katechizmowe o tajemnicy Eucharystii. W maju trwać zaś będą adoracje Najświętszego Sakramentu oraz wydarzenia, które nabiorą także charakteru ogólnodiecezjalnego.

Podczas Mszy Krzyżma został też oficjalnie zaprezentowany hymn kongresu, który nosi tytuł "Kochasz nas, Jezu". Można go posłuchać TUTAJ. Dziś ruszyły także zapisy do udziału w sympozjum naukowo-duszpasterskim, które w ramach kongresu odbędzie się 1 czerwca. Formularz oraz szczegóły dotyczące kongresu można znaleźć na www.eucharystyczny.diecezja.pl.

Posłuchaj całej homilii abp. Marka Jędraszewskiego: