Wieliczka. Podziemna Droga Krzyżowa  

Podziemna Droga Krzyżowa powstała jako hołd dla Jana Pawła II w piątą rocznicę śmierci. Znajduje się w pochylni Erazma Barącza na głębokości ok 100 metrów i prowadzi nieco pod górę. Drewniane stacje wykonali ludowi rzeźbiarze - wieliccy górnicy, wśród których z dawna jest wielu ludzi utalentowanych artystycznie. W krzyżu na pokrywie każdej stacji znajduje się umieszczony jako relikwia kamyczek z Golgoty.

W Wielki Piątek w nabożeństwie biorą udział pracownicy kopalni. Mieszkańcy miasta, pielgrzymi i chętni turyści mieli z kolei możliwość modlić się w pochylni Barącza w każdą niedzielę Wielkiego Postu. W sumie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej wzięło udział dwa tysiące siedemset osób.

Od dawna w kopalni Wielki Piątek był dniem specjalnym. Górnicy zjeżdżali do pracy, ale większych robót nie prowadzono a przed podziemnymi ołtarzami w kaplicach, których w kopalni jest wiele, zbierali się wierni by śpiewać "Gorzkie Żale". Dzisiaj także do procesji dołączali się obok górników w galowych mundurach pracownicy w ubraniach roboczych, którzy schodzili na moment ze swych stanowisk pracy, aby pomodlić się chwilę z kolegami i koleżankami.

Największym i najbardziej okazałym miejscem kultu w kopalni jest sławna kaplica św. Kingi. Tam właśnie ks. Olszowski udzielił uczestnikom końcowego błogosławieństwa po którym wszyscy wyjechali na powierzchnię wracając do świątecznych i powszednich zajęć.