Kraków. Witraż na stulecie  

Parafię na Prądniku Czerwonym erygowano 15 kwietnia 1924 r. Jej obecnym proboszczem jest ks. Grzegorz Pieróg.

Arcybiskup zwrócił uwagę w swym kazaniu, że Jezus jest bramą prowadzącą do zbawienia, ale jest też pasterzem dającym życie za Swoje owce. - Chrystusowi zależało na każdym człowieku, dlatego ta Jego gotowość, aby oddać za wszystkich Swoje życie - mówił w trakcie odpustu parafialnego, wskazując także na szczególną więź poznania między Jezusem - Dobrym Pasterzem a owcami. - Nie chodzi o poznanie czysto intelektualne, ale o poznanie wynikające z miłości - wskazał.

- Dla Chrystusa - Dobrego Pasterza nie ma żadnej owcy mało ważnej, zaginionej, która budziłaby w Nim poczucie obojętności - za każdą oddał Swoje życie, za każdą przelał Swoją krew - mówił hierarcha. - Prawda zawarta w Ewangelii prowadzi ostatecznie do pastwisk szczęśliwych, niemających żadnego końca; pastwisk, gdzie w wieczności wszyscy będziemy uczestnikami boskiego bankietu - mówił arcybiskup. - Ta prawda zawiera się w Eucharystii, która jest pierwszym zakosztowaniem spotkania Boga w wieczności - dodawał

Na zakończenie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanię do Dobrego Pasterza. Parafianie podziękowali arcybiskupowi ja jego obecność i modlitwę. Odczytano też okolicznościowy list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, wieloletniego parafianina na Prądniku Czerwonym.

Do jubileuszu stulecia istnienia parafia przygotowywała się duchowo od trzech lat. Materialną pozostałością jubileuszu będzie wspomniany witraż, którego pomysłodawcą był ks. Dionizy Jedynak, poprzedni proboszcz parafii. Autorem projektu jest prof. Wincenty Kućma, zrealizowała go zaś pracownia "Testor" Macieja Szwagierczaka.

Projekt witraża wykonał obecny w trakcie uroczystości jubileuszowych prof. Wincenty Kućma (w środku). Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

To prawdopodobnie największy na świecie witraż w jednym oknie. Jego powierzchnia to niemal 430 m kw czyli mniej więcej powierzchnia ściany dwuklatkowego dwupiętrowego bloku. Tematem głównym tego monumentalnego dzieła jest ukazanie, że do zbawienia dochodzi się przez Krzyż. W centrum witraża, który znajduje się w oknie składającym się z 400 kwater i 27 pasów, znajduje się postać Chrystusa jako bramy, która prowadzi do zbawienia.