Żar przejmowany przez innych  

Kustosz sanktuarium ks. Tomasz Szopa przypomniał, że dokonując tej kanonizacji, "Kościół uznał, wskazał, publicznie ogłosił, że Jan Paweł II jest świadkiem Jezusa Chrystusa - świadkiem, którego wstawiennictwa możemy przyzywać, przez wstawiennictwo którego możemy się modlić do Dobrego Ojca".

Metropolita krakowski wspomniał z kolei, że na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II wyznał za św. Piotrem wiarę w Chrystusa - Syna Boga żywego, fundamentalną dla całego Kościoła. - Wiedział, że jego misją jest odtąd powtarzać za Piotrem jego wyznanie wiary. Wiedział, że jego przeznaczeniem jest być skałą, opoką dla wszystkich wierzących całego świata, którzy na jego niezłomnej wierze mają budować pewność własnej wiary - powiedział abp Jędraszewski.

Przywołał poemat "Kościół" bp. Karola Wojtyły z 1962 r., w którym krakowski biskup porównał Jezusowe określenia Piotra "skała" do posadzki w bazylice Watykańskiej. - Taką posadzką dla wszystkich wierzących jest św. Piotr - jeżeli ktoś oprze się na jego wyznaniu wiary, nie wpadnie w żadne odmęty, nie zlęknie się żadnego trzęsawiska, będzie szedł po twardej skale dającej pewność - mówił hierarcha.

Przytaczając z kolei fragment poematu K. Wojtyły "Pieśń o Bogu ukrytym" z 1944 r., arcybiskup nazwał wiarę Jana Pawła II "żarem przejmowanym przez innych". Zauważył, że jego świadome zdążanie do świętości znalazło wyraz także w papieskim herbie składającym się z krzyża, litery M i zawołania "Totus Tuus". - Głosił Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego na wszystkich areopagach świata. Dokonywał wielkich dzieł, a Kościół wynosząc go do grona świętych wskazał: módlcie się poprzez jego wstawiennictwo za świat o jego zbawienie, o pokój dla niego, o nadzieję - powiedział o świętym papieżu abp. Jędraszewski.