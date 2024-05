Gospel na Skałce to prawdopodobnie jedyny taki koncert w Polsce, w którym - w pięknej scenerii, przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci - występuje ponadstuosobowy chór tworzony przez artystów należących do wszystkich chórów gospel działających w Małopolsce i zjednoczonych w tym niezwykłym przedsięwzięciu. - Te chóry to: Camino, DeocentriCity, chór Gospel Alwernia, chór Gospel Mszana Dolna, Faceci w Czerni, GospelSenior, Grodzka Gospel, Gospel Voice, Mistral Gospel Choir, Kraków Gospel Choir, Joyful Voice, Raba Gospel Choir i Tarnowski Chór Gos.pl - wylicza Anita Górska ze Stowarzyszenia "Gospel w Krakowie", organizatora koncertu.

Koncert, któremu towarzyszy hasło: "Nie bój się, wierz tylko" (Mk 5,36), rozpocznie się tradycyjnie o godz. 15, ale żeby zająć miejsce siedzące, warto przyjść nieco wcześniej. Można też zabrać ze sobą koc i usiąść na trawie.

- Społeczność małopolskich chórów gospel tworzy to wydarzenie od 2013 r. (i nie wyobraża sobie, by je zakończyć!), aby się rozwijać, integrować, poznawać i dzielić muzyką z naszym otoczeniem. Każdego roku do projektu zapraszamy innych dyrygentów ze świata i z Polski. W tym roku są to Colin Williams z Wielkiej Brytanii i Mateusz Madej - dodaje A. Górska.

Colin Williams jest wokalistą, kompozytorem i aranżerem, pracował dla BBC przy projektach BBC Songs of Praise, Gospel Train. - Śpiewa od 3. roku życia, a dyryguje chórami od 18.! Ma ogromne pokłady energii, pasję do muzyki gospel i doskonały słuch muzyczny. Pracując z chórami i wokalistami, uczy ich, jak pięknie brzmieć i śpiewać z werwą. Współpracował z kilkunastoma chórami - opowiada Lea Kjeldsen, również ze Stowarzyszenia "Gospel w Krakowie".

Mateusz Madej jest natomiast gitarzystą, klawiszowcem i producentem muzycznym. Gra w wielu zespołach należących do różnych gatunków muzycznych, a że jest też miłośnikiem muzyki gospel, to obecnie jest również dyrygentem Kraków Gospel Choir.

- Gospel na Skałce to nie tylko koncert, ale przede wszystkim spotkanie wspaniałych ludzi. Poprzedza je Gospel City, czyli warsztaty, w których biorą udział małopolskie chóry gospel. Dołącz do nas - zachęca A. Górska.

Wydarzeniu patronuje m.in. "Gość Krakowski". Wstęp wolny.