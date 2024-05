Jego organizatorzy mają nadzieję, że z pomocą "Gościa Krakowskiego" uda się dotrzeć do obywateli Białorusi, którzy mieszkają w stolicy Małopolski.

Zjazd potrwa od 24 do 26 maja w Krakowie i będzie kontynuacją tego, co rok temu wydarzyło się w Warszawie. Pierwszy zjazd odbył się bowiem w stolicy. - Wtedy naszym głównym celem było nawiązanie współpracy między duszpasterstwami z innych miast i zaplanowanie przyszłości. Zastanawialiśmy się też, jak nie zagubić białoruskiej tożsamości i nie zgubić Chrystusa w emigracji, bo większość uczestników niedzielnych Mszy odprawianych w języku białoruskim to ludzie, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę - tłumaczy Jana Czajko, odpowiedzialna za komunikację w duszpasterstwie Białorusinów w Warszawie.

Regularne Msze św. w języku białoruskim odprawiane są zaś od 3 lat w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu (więcej o każdej wspólnocie można znaleźć pod adresem: catholicby.pl). Oprócz Eucharystii odbywają się też spotkania katechetyczne i biblijne, a latem organizowana jest piesza pielgrzymka z Warszawy przez Kodeń do Kostomłotów.

- W tym roku chcemy jeszcze bardziej się poznawać, dzielić się doświadczeniami, szukać inspiracji na rozwój wspólnoty, bo już ubiegłoroczny jeden dzień w stolicy dużo zmienił - w każdej wspólnocie udało się uzyskać odpowiedni dokument dla naszych kapłanów pozwalający na służbę duszpasterską w języku białoruskim. Dołączyło też do nas dużo nowych osób - zaznacza J. Czajko.

Krakowskie spotkanie, organizowane przy parafii św. Szczepana (ul. Sienkiewicza 19), odbędzie się pod hasłem: "Communicantes. W jedności z całym Kościołem", a najważniejszym punktem programu będzie praca nad instrukcją "Erga migrantes caritas Christi". - Będziemy analizować ten dokument, pracować w grupach i wytyczać nowe zadania oraz możliwości dla białoruskich duszpasterstw w Polsce. Jest też zaplanowana wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie na głębokości 135 m będziemy uczestniczyć w Eucharystii - zapowiada J. Czajko.

Na spotkanie obowiązuje rejestracja. Formularz można znaleźć TUTAJ