Klerycy zapraszają na piknik pełen atrakcji  

Piknik Rodzinny organizowany jest przez kleryków kolejny już raz, bo wszystkie jego poprzednie edycje udowadniały, że pomysł jest strzałem w dziesiątkę, a wydarzenie przyciąga całkiem sporo osób. Wszyscy dobrze się bawią!

- To będzie wyjątkowy dzień, kiedy na oścież otworzymy mury seminarium, a także bramy ogrodu. Myślę, że to świetna okazja zarówno dla rodzin, jak i grup parafialnych oraz indywidualnych osób, by odwiedzić nasze seminarium - zachęca kleryk Kamil Szczurek i dodaje, że klerycy chcą zaprosić gości do poznania zakamarków budynku, który większości mieszkańców Krakowa kojarzy się z niedostępnym dla przechodniów gmachem przy ul. Podzamcze, u stóp Wawelu. - Będzie go można zwiedzić dzięki grze terenowej z nagrodami - zapowiada kl. Kamil.

Piknik rozpocznie się Mszą św. o godz. 12, a potem od godz. 13 w ogrodzie nie zabraknie też atrakcji dla dzieci: dmuchanego placu zabaw, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, kącika plastycznego dla najmłodszych, malowania twarzy oraz tworzenia postaci i figur z balonów. - Dziećmi zajmą się animatorzy, którzy poprowadzą dla nich zajęcia taneczne, muzyczne i ruchowe. Nikt nie wyjdzie od nas głodny bo zadbaliśmy o to, by pojawił się foodtruck z przekąskami. Będą też popcorn, wata cukrowa, lody, a rodzice wraz z dziećmi będą mogli rozgościć się w kawiarence na tarasie, z widokiem na Stare Miasto, pijąc gorące i zimne napoje, jedząc coś słodkiego - wylicza kl. Kamil.

Klerycy postarali się, by przygotować dużo ciekawych propozycji. WSD AK

To jeszcze nie wszystko! W ogrodzie będzie również ustawiona scena, na której wystąpi zespół seminaryjny (godz. 15.45) i odbędzie się pokaz karate (godz. 13.15). Dla dzieci jest też przygotowane przedstawienie teatralne w wykonaniu Wspólnoty Rodzin z Choczni (godz. 17). Dzień zakończy koncert zespołu niemaGOtu (godz. 18).

Uwaga! Grupy mogą się zgłaszać pod numerem telefonu: 501 518 653.