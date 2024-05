Zbiórka na wakacje podopiecznych

Inicjatywa jest prowadzona na facebookowej grupie "Pomoc dla dzieci z Domu Dziecka - Kraków". Aktualnie skupia ona prawie 800 osób, które regularnie włączają się w pomoc dla krakowskich domów dziecka mieszczących się przy ul. Piłsudskiego, ul. św. Gertrudy, ul. Św. Teresy, ul. Zyblikiewicza i ul. Sobieskiego.

Do tej pory wspomniana facebookowa grupa przeprowadziła prawie 20 akcji, w tym związanych z paczkami świątecznymi, powrotem do szkoły po wakacjach czy Dniem Dziecka. Tym razem chce wesprzeć organizację wakacji dla małych mieszkańców kilku krakowskich domów dziecka. - Nie da się ukryć, że dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych potrzebują wyjątkowej uwagi i troski. Zbliża się lato i wspólnie z naszą grupą postanowiliśmy wesprzeć je, aby ten czas był dla nich jak najbardziej radosny i pełny wytchnienia od trudności dnia codziennego - mówi Agnieszka Rusin, pomysłodawczyni akcji.

Za zebrane środki zostaną zakupione m.in. olejki do opalania, środki na komary, gumowe piłki, walizki podróżne, bidony czy klapki plażowe. Część pieniędzy zostanie przeznaczona także na vouchery do Multikina bądź Parku Wodnego. - Myślę, że dla podopiecznych domów dziecka to bardzo ważne, że wyjadą na wypoczynek ze swoimi klapkami czy walizkami. Da im to poczucie niezależności i spokoju - zaznacza Julia Liśkiewicz, która jest współadministratorką opisywanej grupy facebookowej oraz tworzy plakaty związane z jej inicjatywami.

W propagowanie zbiórki włączyły się też krakowskie konta instagramowe, na których można odnaleźć podpowiedzi dotyczące atrakcji turystycznych, sposobów spędzania czasu z dzieckiem, pomysłów na podróżowanie z maluchem czy macierzyństwa: @mama_z_krakowa, @tata_z_krakowa, @an_ti_nuda, @mommyincracow, @maluchynaszlaku oraz @naturalnie_blisko. - To właśnie w mediach społecznościowych poznałem pomysłodawczynię akcji i pomyślałem, że nie można minąć takiej inicjatywy. Sądzę, że i obserwujący mój profil się nią zainteresują. Szukają tam przecież inspiracji do fajnego spędzania czasu z dzieckiem, więc myślę, że będą mieć też otwarte serca, by pomóc zorganizować taki czas dzieciakom, które nie mają wsparcia swoich rodziców - podkreśla Michał, czyli instagramowy @tata_z_krakowa. - Czasem wystarczy niewiele, by komuś pomóc. Nasze konta obserwuje kilka tysięcy osób - mamy więc nadzieję, że choć część z nich odpowie na naszą prośbę i przekazując nawet drobną darowiznę, sprawi, że uzbieranie potrzebnej kwoty 10 tys. zł będzie możliwe. Zachęcamy też do udostępniania informacji o zbiórce - razem możemy więcej - dodaje z kolei Marta, a więc @mommyincracow.

Akcję można wesprzeć finansowo na stronie www.zrzutka.pl/tyw2br#updates. Można również przekazać pomoc rzeczową. Wsparcie trafi do 50 wychowanków ze wspomnianych domów dziecka. Do realizacji celu zbiórki brakuje aktualnie około 4,5 tys. zł.