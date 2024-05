Archidiecezja ma nowych kapłanów

Nowymi kapłanami archidiecezji krakowskiej zostali: Adrian Barzycki, Szymon Borowy, Dominik Bucki, Kamil Ciołczyk, Dawid Ćwierz, Jakub Gierczak, Michał Grzesiak, Piotr Gwiżdż, Marek Hołuj, Marcin Kaczmarczyk, Artur Salabura, Michał Szlembarski i Hubert Trepa.

Metropolita krakowski przywołując słowa wypowiadane po przeistoczeniu z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej: "Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli" zaznaczył, że Eucharystia jest pamiątką, ofiarą i dziękczynieniem. Wskazał w tym kontekście na wybranie do kapłaństwa, a jego istotą nazwał "stawanie twarzą w twarz wobec Chrystusa" i służbę.

Arcybiskup przypomniał fragment "Pieśni o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły. Ówczesny alumn krakowskiego seminarium pisał o przedziwnym cudzie przemiany: "Oto Ty staniesz się mną, ja - eucharystyczny". Metropolita zwrócił uwagę na trzy prośby poety: "byś mnie ukrywał" - w wewnętrznej pustyni serca, gdzie można stawać wobec Boga twarzą w twarz; "byś mnie osłaniał" - przed wszelkimi możliwymi nieszczęściami, zagrożeniami, tym, co może mnie od Ciebie oddzielić; "byś mnie odsłaniał" - na Twoją światłość, bym był jej świadkiem i jej zwiastunem. Arcybiskup zaznaczył, że jeśli życie kapłańskie będzie przeniknięte tymi prośbami, to dokona się cud przemiany. Podkreślił, że każdy kapłan działa w osobie Jezusa Chrystusa - in persona Christi i dokonuje się w nim to, co wyraził św. Paweł w Liście do Galatów: "Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus". Druga strona tej przemiany następuje wówczas, gdy kapłan staje się "eucharystyczny". W tym kontekście metropolita przypomniał, że Chrystus jest kapłanem, ofiarą i ołtarzem. - Kapłan staje się ołtarzem ofiarując siebie, swoje człowieczeństwo Chrystusowi poprzez swoje kapłańskie posłuszeństwo biskupowi i jego następcom, ale także poprzez bardzo określony styl życia, kiedy niejako wyrzeka się życia prywatnego człowieka, właśnie po to, by być całkowicie i niepodzielny dla innych. Jego człowieczeństwo staje się ołtarzem, na którym on jako kapłan (Sacerdos), staje się (Hostią) ofiarą całopalną - mówił abp Marek Jędraszewski.

Odwołując się do fragmentu Listu św. Jakuba metropolita wyjaśnił znaczenie służby w życiu kapłana. Przejawia się ona w szafowaniu sakramentami i w modlitwie – wytrwałej i pełnej wiary, a także w odwadze napominania innych ze względu na ich zbawienie. W tym kontekście arcybiskup podkreślił niezbędność "transparencji Ewangelii" w życiu kapłana.

Wskazał na przykład ks. Michała Rapacza, który za trzy tygodnie zostanie ogłoszony błogosławionym. Metropolita nazwał proboszcza z Płok "człowiekiem, który stał przed Chrystusem" zwracając uwagę na modlitwę ks. Rapacza za swoich parafian. – Stawał się rzeczywiście ofiarą, ołtarzem, Barankiem ofiarnym, zwłaszcza wtedy, kiedy wyprowadzono go na nieuchronną śmierć – mówił abp Marek Jędraszewski zauważając także codzienną posługę kapłańską, gdy był w nocy wzywany do chorych, gdy modlił się w ukryciu czy upominał wiernych z troską o ich zbawienie. – Stawiam go wam na serce jako szczególny przykład, ale także jako wezwanie; kapłana, który w czasie trudnym pozostał Chrystusowi i Kościołowi wierny aż do końca – podkreślał metropolita zaznaczając, że dziś potrzeba "prawdziwie świętych i heroicznych kapłanów".

Diakoni przyjmujący dzisiaj święcenia prezbiteratu wstąpili do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w 2018 roku. Patronem ich rocznika jest św. Paweł VI, papież.