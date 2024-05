Ewangelizacyjne uwielbienie przed Bożym Ciałem

To wyjątkowe wydarzenie ewangelizacyjne połączone z modlitwą uwielbienia. Jak mówi ks. Mariusz Susek, przewodniczący Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, takie spotkania pomagają zobaczyć wierzącym, że Chrystus jest naprawdę obecny w ich codziennym życiu. Wydarzenie jest także niezmiernie istotne z uwagi na trwający w archidiecezji Kongres Eucharystyczny. - Jezus jest rzeczywiście Chlebem życia, ale trzeba się otworzyć na Jego działanie. Mamy nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie na krakowskim rynku pomoże zebranym odkryć tą prawdę - mówi duchowny.

W ramach spotkania "Jestem!", które rozpocznie się dzisiaj o godz. 19, zaproszono Krzysztofa i Maję Sowińskich, którzy należą do wspólnoty uwielbienia Głos Pana w Skierniewicach. Współtworzą także Fundację SOWINSKY, która zajmuje się ewangelizacją, profilaktyką i twórczością muzyczną. - Pragniemy, by było to poruszające przygotowanie do uroczystości Bożego Ciała. Wystąpi także Grupa Teatru Tańca LILIA. Nauczenie do odczytanej Ewangelii wygłosi ks. Wojciech Węgrzyniak, a słowo do zebranych powie bp Robert Chrząszcz - przybliża Andrzej Sobczyk, zaangażowany w organizację i promocję koncertu.

Co roku zgromadzeni na krakowskim rynku dają się porwać śpiewowi i modlitwie, głośno klaszcząc i wznosząc w geście uwielbienia ręce do góry. Niejednokrotnie zatrzymują tym przechodniów, którzy zaczynają spontanicznie brać udział w wydarzeniu.