Opactwo tynieckie… w portfelu!

Nominał monety wynosi 5 zł. Powstała w ramach serii "Odkryj Polskę". Dotychczas pokazano w niej także inne zabytki kościelne, w tym monastyczne. Należą do nich m.in. pocysterski zespół klasztorny Gościkowo-Paradyż czy pobenedyktyński klasztor na Świętym Krzyżu. "Okolicznościowa moneta pięciozłotowa została wybita w standardzie obiegowym, z ozdobnym rewersem, na którym znajduje się wizerunek klasztoru w Tyńcu. Moneta została wyemitowana w nakładzie do 1 000 000 sztuk i można ją zamieniać według wartości nominalnej we wszystkich oddziałach okręgowych NBP" - poinformowano na stronie www.nbp.pl.

Na każdej polskiej monecie okolicznościowej znajdują się: nominał, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis Rzeczpospolita Polska oraz rok emisji.

Opactwo benedyktyńskie w Tyńcu, założone w 1044 r., jest najstarszym istniejącym klasztorem w Polsce. Tym samym jest wyjątkowym świadkiem rozwoju monastycyzmu w Europie oraz długiej i burzliwej historii Polski: od zarania państwowości, przez złoty wiek, rozbiory, aż do jej odrodzenia w XX w.