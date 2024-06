W konferencji skierowanej do szafarzy metropolita krakowski przypomniał też, że nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej staje niezwykle blisko Chrystusa, który jest pod postacią chleba i wina, który jest i przed którym się klęka, którego się adoruje i wielbi. - Ta bliskość szafarzy wobec realnie istniejącego Chrystusa stanowi o niezwykłym wyniesieniu nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i nie chodzi wyłącznie o bliskość fizyczną, ale o to, by być blisko sercem - przekonywał.

Jego zdaniem uświęcenie każdego człowieka, a zwłaszcza szafarza, musi polegać na tym, by nie tylko rozumieć, ale przede wszystkim przeżywać swą bliskość wobec Tego, który zechciał stać się dla nas pokarmem. Arcybiskup apelował także, by szafarze wciąż odnajdywali w sobie wiarę w realność tego, co dzieje się podczas każdej Mszy św. (głęboko tę Mszę przeżywając) i aby każdego dnia modlili się, by coraz lepiej poznawać i wierzyć w Boga. - Poznawać umysłem i sercem, dzięki któremu nasza wiara nie jest zimna i wyrachowana, lecz jest wiarą żywego człowieka, który spotyka się z Chrystusem - stwierdził dodając, że trzeba dziękować Chrystusowi za możliwość bycia blisko Niego i żyć Jego miłością do braci.

- Nadzwyczajni szafarze są szczególnie powołani do tego, by służyć braciom podczas udzielania Komunii Świętej i by nieść Komunię naszym braciom i siostrom, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii. W ten sposób stają się szczególnymi pośrednikami między Chrystusem, a ludźmi którzy pragną Eucharystii, a samo szafarstwo staje się trudnym lecz pięknym, podyktowanym wiara i miłością, wznoszeniem się na spotkanie z Chrystusem - mówił metropolita.

Po konferencji wszyscy zebrani odśpiewali hymn Kongresu Eucharystycznego, a następnie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu.