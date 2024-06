Zjazdy odbywają się corocznie około 8 czerwca, gdy przypada liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Królowej. Tym razem przyjechało ok. 500 osób. Na głowach wielu uczestniczek złociły się korony królewskie, nawiązujące do postaci świętej monarchini. - Konkurs odgrywa dużą rolę w propagowaniu kultu św. Jadwigi Królowej i w przybliżeniu młodzieży jej postaci - mówi ks. dr Paweł Baran, proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu. Dodał w trakcie kazania wygłoszonego w trakcie Mszy św. w katedrze, że "od ludzi świętych można się wiele nauczyć". - Jadwiga była zaś osobą z jednej strony słuchającą, z drugiej zaś kochającą. Przez całe życie otaczała się ludźmi bardzo wykształconymi. Wiedziała, że trzeba słuchać, że bycie dobrym królem nie ogranicza się tylko do liturgicznego aktu koronacji, który odbył się tutaj, w katedrze, lecz wymaga dawania siebie. Wsłuchiwała się w bicie serca swojego królestwa - powiedział proboszcz parafii archikatedralnej.

Stanisława Buczek, prezes zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej przypomniała, że w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej odbywającym się w tym roku pod hasłem "Jadwiga - Król", w 650 rocznicę urodzin świętej monarchini, wzięło udział 494 uczniów z 80 szkół (55 podstawowych i 25 średnich). W rezultacie kwietniowego finału konkursu w Krakowie, podczas którego 63 uczniów z 23 szkół podstawowych i średnich z całej Polski odpowiadało na pytania dotyczące św. Królowej Jadwigi i jej epoki oraz dziejów dynastii Jagiellonów i katedry wawelskiej, a także uczestniczyli w katedrze w konkursowej grze terenowej, wyłoniono zwycięzców. Dzisiaj odebrali swe laury. Wszystkich zdystansowały drużyny z Zespołu Szkół w Błażowej pod Rzeszowem, które zdobyły Złote Lilie w obydwóch kategoriach konkursowych. W kategorii szkół podstawowych otrzymała je drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w składzie: Bartłomiej Bednarz, Mateusz Jugowian i Bartosz Kolarski. W kategorii szkół ponadpodstawowych zaś drużyna z błażowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w składzie: Wiktoria Kulasa, Szymon Olszowy i Mateusz Para.

Srebrne Lilie w kategorii szkół podstawowych otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie a Brązowe drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jadwigi Królowej w Białymstoku. Srebrnymi Liliami w kategorii szkół ponadpodstawowych nagrodzono Dominikę Gwóźdź z I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki ze Starachowic, Brązowymi zaś drużynę z VI Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. - Złote Lilie w kategorii szkół ponadpodstawowych powędrowały do nas już po raz czwarty. Dwa razy zdobyliśmy też Srebrne Lilie - powiedziała dr Małgorzata Kutrzeba, opiekunka obydwóch błażowskich drużyn. - Tak spektakularny sukces odbił się głośnym echem nie tylko w zespole naszych szkół lecz także w całym mieście. Z okazji wręczenia Złotych Lilii towarzyszył nam w katedrze burmistrz Błażowej p. Jerzy Kocój - dodał ks. Tomasz Brodowicz, katecheta w błażowskim Zespole Szkół.

Wszyscy laureaci konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymali także listy intencyjne zapewniające im indeksy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz po raz pierwszy także Uniwersytetu Rzeszowskiego, w razie podjęcia decyzji o studiach na tych uczelniach.

Dzisiaj wręczono także nagrody w zorganizowanym po raz drugi konkursie plastycznym poświęconym postaci świętej monarchini.

Pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznych konkursach jest dostępna na stronie internetowej katedry na Wawelu pod adresem: https://www.katedra-wawelska.pl, w zakładce menu - Szkoły im. św. Jadwigi Królowej.

Po wręczeniu nagród, uczestnicy uroczystości przeszli procesyjnie przed ołtarz z Czarnym Krucyfiksem, przed którym niegdyś modliła się Królowa Jadwiga i gdzie teraz znajdują się jej relikwie, aby modlitewnie uczcić świętą monarchinię.