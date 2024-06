Kraków. Relikwiarz i obraz beatyfikacyjny ks. Michała Rapacza

Ponieważ według przepisów kościelnych wizerunki nowych świętych i błogosławionych mogą być upubliczniane dopiero po ich odsłonięciu w trakcie uroczystości ogłaszania wynoszenia tych osób na ołtarze, więc do czasu Mszy św. w dniu 15 czerwca, można jedynie podać słowny opis wizerunku beatyfikacyjnego ks. Rapacza.

Obraz ma wymiary 175,5x121 cm. Został wykonany techniką olejną na płótnie z podmalówką w technice olejno-żywicznej, a do utworzenia niektórych partii wykorzystano farbę olejną, wykonaną samodzielnie. Pierwsze szkice zostały naniesione na płótno 2 i 3 kwietnia 2024 roku. Autorką obrazu beatyfikacyjnego jest malarka Honorata Wojczyńska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artystka tworzy głównie w trzech obszarach: realizmie, abstrakcji oraz w sztuce wschodnio-chrześcijańskiej. Jest także założycielką Szkoły Pisania Ikon pw. Wszystkich Świętych, która od 2016 r. działa w Opactwie Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie.

Jak podkreśla autorka, wizerunek beatyfikacyjny ks. Michała Rapacza nie ma ukrytej symboliki. - Jest ukazany w konkrecie stworzenia, będąc człowiekiem usytuowanym w rzeczywistym ciele i świecie. W to ciało i w ten świat w akcie wcielenia wstąpiło Słowo, Chrystus, najwyższe piękno. Poprzez wcielenie Chrystus dokonał niejako aktu koronacji człowieka swoim pięknem i swoją obecnością - mówi artystka. Dodaje, że jedynym elementem obrazu, który niejako "wymyka się" realizmowi, jest ciepła poświata, zastosowana zarówno w partiach cielesnych, jak i w draperii oraz w tle. - Sutanna nie jest zimno czarna, ale jakby prześwietlona płomieniem, ciepłem. Ciało również jest rozognione, tło wypełnia błękit i indygo, również wtopione w pomarańczowe światło - wyjaśnia malarka, która bazowała w swojej pracy na dwóch zachowanych fotografiach czcigodnego sługi Bożego ks. Michała Rapacza.

Relikwie bł. ks. Michała Rapacza w czasie obrzędu beatyfikacyjnego do ołtarza zostaną przyniesione w relikwiarzu, który specjalnie na tę okazję przygotowała firma Fratelli Savi Gioielli z Rzymu. Wykonano go w całości ze srebra. Ma wymiary 35x16 cm.

Relikwiarz ma kształt krzyża, oplecionego gałązkami oliwnymi, wzrastającymi ku górze. To nawiązanie do motywu palmy jako symbolu męczeństwa. 23 marca 2024 roku podczas liturgii stacyjnej w bazylice św. Floriana w Krakowie, abp Marek Jędraszewski, mówiąc o ks. Michale Rapaczu, podkreślał, że "Kościół budował się na męczeńskiej krwi". Relikwiarz męczennika z Płok urzeczywistnia te słowa. Dodatkowo motyw roślinny stanowi odniesienie do lasu - miejsca, gdzie został zamordowany przyszły błogosławiony.

W centralnej części relikwiarza znajdą się doczesne szczątki ks. Rapacza, pozyskane w czasie ekshumacji przeprowadzonej 12 kwietnia 2024 roku przez Instytut Pamięci Narodowej. Pozostałe ekshumowane wówczas szczątki, 19 kwietnia zostały złożone w sarkofagu, który decyzją metropolity krakowskiego, umieszczono w bocznym ołtarzu kościoła parafialnego w Płokach. Będzie to główne miejsce kultu nowego błogosławionego. Sarkofag został ufundowany przez kapłanów archidiecezji krakowskiej.