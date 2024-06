W homilii metropolita krakowski mówił o symbolice krzyża. - Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, stajemy się znakiem sprzeciwu dla świata, tak jak krzyż jest znakiem sprzeciwu. Są ludzie, którzy na krzyż Chrystusowy nie chcą patrzeć. Ale my musimy iść na spotkanie z krzyżem. My musimy bronić tego krzyża, nawet jeśli będzie się to wiązało z przykrościami, urąganiami, poniesieniem męczeńskiej śmierci w obronie krzyża, jak to się stało udziałem beatyfikowanego kilka dni temu ks. Michała Rapacza - podkreślał krakowski hierarcha. Zauważył, że siły do walki w obronie krzyża trzeba szukać tylko przy ołtarzu. - Ponieważ chrześcijanin ma bronić krzyża, łączyć się z Chrystusem Ukrzyżowanym i ponieważ ma żyć nadzieją życia wiecznego, musi się zbliżać do ołtarza, który jest w centrum każdego katolickiego kościoła - mówił.

Proboszcz parafii ks. Piotr Iwanek przypomniał historię świątyni i powitał licznie zgromadzonych. Szczególne słowa wdzięczności skierował do metropolity. - Dziękujemy za to, że znalazłeś czas, by razem z nami wyśpiewać dziękczynienie Bogu za tych wszystkich, którzy tę świątynię zaprojektowali i wybudowali, także za tych, którzy w tym miejscu posługiwali - mówił.

Po konsekracji nowego ołtarza, poświęceniu ambonki i nowego wyposażenia świątyni metropolita krakowski wraz z księdzem proboszczem oraz dziekanem ks. Dariuszem Paculą podpisali pamiątkowy akt konsekracji rabczańskiej świątyni. Wcześniej też w ołtarzu zostały umieszczone relikwie św. Piusa I i św. Florusa.

Prace związane z remontem świątyni trwały kilka lat. W ich ramach odnowiono przepiękną polichromię w kościele i wszystkie monumentalne ołtarze, a w roku jubileuszowym (trwał od czerwca 2023 do czerwca 2024 r.) odnowiono całe prezbiterium wraz z budową nowego posoborowego ołtarza.

W uroczystościach wzięli udział liczni parafianie, przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Leszkiem Świdrem, byli też: delegacje z pocztami sztandarowymi, harcerze, przedstawiciele żeńskich zakonów mających swoje domy w Rabce-Zdroju. Parafianie podziękowali też obecnemu proboszczowi ks. Iwankowi i jego poprzednikowi ks. Pawłowi Duźniakowi. To właśnie on zapoczątkował remont wnętrza świątyni.

Podczas niemal 3-godzinnej uroczystości śpiewał chór Sancta Magdalena. Na zakończenie uroczystości w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym przy parafii św. Marii Magdaleny odbył się grill dla wszystkich gości.

Niegdyś do parafii św. Marii Magdaleny należało aż 6 innych wspólnot, które tworzą obecnie osobne parafie. Chodzi o parafię MB Wspomożenia Wiernych w Skawie (1942 r.), parafię św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju (1978 r.), parafię NMP Matki Kościoła w Rdzawce (1982 r.), parafię MB Królowej Polski w Ponicach (1985 r.), parafię MB Częstochowskiej w Rabce-Zdroju (1989 r.) i parafię św. Brata Alberta w Chabówce (1995 r.). Wierni wraz z kapłanami z tych wspólnot zostali zaproszeni do wspólnego świętowania jubileuszu.