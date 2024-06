Budowa Cogiteonu trwała ponad 33 miesięcy. Jednym z najbardziej skomplikowanych procesów był montaż dźwigarów przewieszonych nad halą wystaw i podtrzymujących zielony dach. Kratownice mają 36 m długości i ważą 20 ton. Budynek ma 14 tys. m kw. powierzchni użytkowej, ok. 400 pomieszczeń, a wewnątrz znalazło się w sumie ok. 500 km kabli. Bryłę budynku zaprojektowała pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci.

Nazwa nowej placówki edukacyjnej w Krakowie podkreśla unikatowość przedsięwzięcia. - Cogiteon zawiera łacińskie "myślę" oraz nawiązuje do kartezjańskiego "Cogito ergo sum" (Myślę więc jestem). Czerpie z łaciny, greki i języka angielskiego, podkreślając humanistyczne wątki, jakie będą eksplorowane w działalności centrum. Łączy ze sobą naukę i sztukę, na przykład poprzez odniesienie do odeonu i poezji Zbigniewa Herberta - mówi Piotr Koziarz, kierownik komórki ds. promocji i komunikacji miejsca.

Główna przestrzeń ekspozycyjna Cogiteonu to wystawa stała "Człowiek i jego marzenia", w której znajduje się prawie 100 eksponatów interaktywnych. Ekspozycja jest podzielona na 5 sal, a zarazem na 5 obszarów tematycznych, zatytułowanych kolejno: "Jak się czujesz?", "Co nas łączy?", "Jak działa świat?", "Jak zmieniamy Ziemię?" i "Jak to sobie wyobrażasz?". - Mamy nadzieję, że ludzie znajdą tutaj inspirację do odkrywania nauki w swojej codzienności. Nie chcemy, by zwiedzanie miało charakter podręcznikowy, ale by przybywający mogli poznawać różne dziedziny wiedzy poprzez eksperymenty i doświadczenia wykonywane przez siebie, co ma im dać atrakcyjne wspomnienia - opowiada Piotr Żabicki, koordynator komunikacji naukowej placówki.

Dzięki skonstruowanym z wielką starannością stanowiskom zwiedzający mogą: gonić światło, pomalować kosmos, przenieść się na pole bitwy, rozpędzić energetyczną machinę, wziąć pola i pastwiska pod lupę, zostać poszukiwaczem gatunków, uchwycić chwile czy rozłożyć plastik na części.

W budynku Cogiteonu znajduje się także 6 laboratoriów i pracowni edukacyjnych, w tym Laboratorium Smaków z dostępem do zaplecza kuchennego, Laboratorium Cząstek przedstawiające zagadnienia fizyczne, chemiczne Laboratorium Reakcji, Laboratorium Przyrody, Pracownię Techniki i Pracownię Innowacji. - Przestrzenie te są wyposażone w profesjonalne instalacje i urządzenia. Dygestoria pokazowe pozwalają bezpiecznie prześledzić przebieg reakcji chemicznych. Spektakularna makieta doliny rzecznej oraz tor wodny z miniaturowymi stawami rybnymi, urządzeniami hydrotechnicznymi oraz nadrzecznym miastem wprowadza narrację o zasobach wody, jej obiegu w przyrodzie oraz zagrożeniach powodziowych. W Laboratorium Przyrody zainstalowane są z kolei wiwaria i akwaria - wymienia P. Koziarz.

Cała inwestycja mieści się na 4 hektarach terenu. Dwie trzecie tej powierzchni zajmuje zieleń w różnej postaci, w tym 296 nowych drzew. Są też byliny, trawy, kwiaty, łąki, plac zabaw oraz eksponaty plenerowe. Unikatowym rozwiązaniem w skali Krakowa jest ścieżka spacerowa z ogrodami, poprowadzona po dachu, z którego rozciąga się panorama na miasto, a przy sprzyjających warunkach pogodowych - również pasma gór. Co ważne, zewnętrzny teren rekreacyjny jest dostępny dla mieszkańców i stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej Cogiteonu.

Jeszcze w tym roku Małopolskie Centrum Nauki "Cogiteon" planuje cykl kosmicznych spotkań i warsztatów, organizację eventów z kuchnią molekularną oraz otwarcie wystaw czasowych na ścieżce "Zrównoważona przyszłość", które będą dotyczyły m.in. elektromobilności. W dalszej perspektywie planowana jest organizacja Festiwalu Snów, co nawiązuje do tematyki jednego z eksponatów wystawy stałej.