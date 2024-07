Jak symbolem wolności słowa w Anglii jest skrzynka po mydle, na której stają mówcy w Hyde Park Corner, tak symbolem działalności polskich bukinistów jest kartonowe pudło po bananach, mocne, z podwójnej falistej tektury, doskonale nadające się do przenoszenia książek, które swoją wagę mają, nie tylko intelektualną, lecz także fizyczną. W takich kartonowych pudłach przywożą swój towar na plac między ulicami Grodzką i Kanoniczą krakowscy antykwariusze handlujący używanymi książkami. Zanim jeszcze zdążą rozpakować swoją ofertę, zanim kiermasz oficjalnie się rozpocznie, amatorzy książek rzucają się i zaczynają grzebać w pudłach.

"Szukam słowa" to hasło tegorocznego kiermaszu, cytat z wiersza Szymborskiej. "Szukam książki" to zaś hasło wszystkich mniej lub bardziej zwariowanych bibliofilów (a niezwariowanych bibliofilów nie ma!), którzy szukają książek namiętnie, nieustannie i szaleńczo, i nigdy nie tracą nadziei na to, że właśnie dziś uśmiechnie się do nich los i kupią tę jedyną, najbardziej pożądaną książkę.

Na placu spotykają się sprzedawcy i kupujący odlegli od siebie nawzajem, jak tylko można to sobie wyobrazić: narodowcy i anarchiści, patrioci i kosmopolici, prawacy i lewacy, awangardziści i tradycjonaliści, postępowcy i konserwatyści. Wszystkich łączy jedna cecha: miłość do książek. I niech tak zostanie!

Krakowski Kiermasz Książki organizowany jest od 2016 roku. Popularyzuje czytelnictwo wśród odbiorców w każdym wieku, a jednocześnie przypomina o bogatych antykwarycznych tradycjach pierwszego polskiego Miasta Literatury UNESCO. Kiermasz organizowany jest przez Stowarzyszenie Antykwariuszy i Bukinistów Krakowskich oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków.

Następne kiermasze odbędą się w dniach: od 9 do 11 sierpnia oraz od 27 do 29 września.